Metais são o forte da fanfarra que tocou na Praça do Samba



A música vem dos Bálcas. O símbolo é um modelo de perua produzida no Brasil entre 1971 e 1991.

A Belina Orkestar levantou o público da Virada Cultural de BH na Praça Raul Soares, neste sábado (24/8), com apresentação pé no chão na área da praça mais próxima do Edifício JK.



São os metais que comandam a performance do grupo de artistas (dançarinos, pernas-de-pau) nesta fanfarra que mistura um monte de referências.



