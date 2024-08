Além do show de Lenine e Marcos Suzano e das outras atrações que ocupam o Palco Fecomércio, o Parque Municipal concentra diversas atividades em diferentes espaços. A localização privilegiada, equidistante dos outros pontos do Hipercentro que a Virada Cultural 2024 ocupa, justifica o agrupamento de tantas expressões artísticas. No Palco Chico Nunes, montado em frente ao teatro, um dos destaques é a nova performance de Ricardo Aleixo (domingo, 11h10).



Artista múltiplo, ele se vale, nessa apresentação, de recursos como voz falada e cantada, a guitarra e o violão de sete cordas de Alvimar Liberato, além de paisagens sonoras gravadas em cidades da diáspora africana pelas quais passou nos últimos anos.

O Palco Chico Nunes também vai contar com a apresentação da compositora e multi-instrumentista Carla Sceno (domingo, 17h05), natural de Viçosa (MG), que tem se destacado por sua busca incessante por novas sonoridades e identidades musicais.



Outra mineira na programação é Luiza Brina (domingo, 15h55), que apresenta seu recém-lançado álbum “Prece”, em um show intimista, acompanhada de seu violão e pedais, com colaboração do tecladista Lucas Ferrari. Outros trabalhos autorais ganham vitrine no Palco Chico Nunes. Marquim D'Morais (sábado, 19h15) apresenta sua obra mais recente, “Daqui até onde eu quiser”; o grupo Manacá da Serra (domingo, 13h40) lança o disco “Trio”, com sua tradicional formação de forró pé de serra; e Jennifer Souza (domingo, 14h35) comemora os 10 anos de seu álbum de estreia na carreira solo, “Impossível breve”.



Dançar e reviver

O pandeiro é o protagonista no espetáculo “Pele, metais e madeira”, da Orquestra Mineira de Pandeiro (domingo, 9h). Intérpretes do samba, como Clara Nunes e Dona Ivone Lara, são o foco do repertório do grupo Batuque Dagmar (sábado, 18h), formado apenas por mulheres.

O resgate dos tradicionais e populares bailes e festas dançantes que marcaram os anos 1960 e 1970 fica por conta da Orquestra Gafieira Etc & Tal, no show “Baile de gafieira” (domingo, 2h25). Os sucessos românticos dos anos 1980 comparecem no show “Sem limites pra sonhar”, de Rodrigo Torino (domingo, 0h55).



Natural de Santos (SP), Nêga Kelly (sábado, 23h25) apresenta um repertório que vai de Amy Winehouse a Ludmilla. A banda Diplomattas (sábado, 21h55) traz sucessos das trilhas de filmes como “Marte um” e “No coração do mundo”, além de canções icônicas da música negra brasileira e internacional.

Coral (sábado, 20h25) sobe ao palco com sua poesia engajada, a partir de seu lugar como artista nordestina e travesti. Também se apresentam Irene Bertachini (domingo, 12h20), o Coletivo Alto Batuque (domingo, 15h20), a Banda da Guarda Municipal (domingo, 10h20) e a Banda dos Bombeiros (domingo, 18h25).



A Praça dos Patins tem programação especial para as crianças, com o educador e músico Flávio Cravo (domingo, 10h45). A Cia. Gêmea congrega fanfarra, interações e brincadeiras circenses no espetáculo “A alegria do circo” (domingo, 9h30).

A programação infantil segue com a dança “Retalhos”, de Sara Brito (domingo, 12h05), e com a atração “Bonequinho Doce” (domingo, 13h15). O Yoga Tribo e a banda Vrindavan convidam o público a movimentar o corpo ao som de versões musicadas de mantras e com a oficina Dança Afro na Rua (domingo, 14h30).



Sopros e mais

O Grupo Artístico Cultura do Guetto apresenta seu mais recente espetáculo, “Espiral” (domingo, 15h40). Em formato de cortejo e roda, o Bloco de Pífanos de BH (sábado, 23h35), primeiro dedicado ao instrumento em Minas Gerais, une flautas, percussões, tuba, sanfona e vozes.

O violão encontra a clarineta no show de Bia Nascimento e Thamiris Cunha (sábado, 19h40), com repertório voltado ao choro. Clássicos de Luiz Gonzaga ganham novas versões com Thaís Felicori (domingo, 1h05) e sua banda composta por mulheres.



O grupo Matecitos (sábado, 22h05) interpreta canções de nomes como Mercedes Sosa e Jorge Drexler. O pagode ganha protagonismo com o Grupo Adorar-te (sábado, 18h). Também na Praça dos Patins será realizada a final do “Slam das Manas 2024” (domingo, 16h20), promovido pela Coletiva Manas. A campeã representará a Coletiva no “Slam MG 2024”.

Programação completa no site



No Parque Municipal

>>> ESPAÇO GUI FIÚZA

O Parque Municipal vai abrigar, ainda, uma homenagem ao cineasta Guilherme Fiúza, que morreu em maio deste ano. Serão exibidas, no Espaço do Cinema da Virada Cultural, duas de suas obras: a animação "Chef Jack – O cozinheiro aventureiro” (2023) (sábado, 19h05) e o longa "O menino no espelho" (2014) (sábado, 20h45).

Outros curtas, longas e documentários também compõem a programação, a partir das 23h de sábado: “Mãos invisíveis – A linha de frente do trabalho de cuidado", de Millena Vieira; "O que pode o corpo", de Léo Barcelos; "Sofá verde", de Ayron Borsari; “Nação comprimido”, de Bruno Carvalho; e “A hora da vagabunda” (domingo, 1h30), de Rafael Conde. A música faz parte deste cardápio, com a Banda Carlos Gomes, com a apresentação “Músicas de cinema”.



>>> PALCO LAGO

No gramado em frente à lagoa dos barcos, o Palco Lago recebe a oficina "Pandeiro para todos: virando o som nas ruas de BH" (domingo, 12h), que convida o público para aulas experimentais do instrumento.

Também acontece o “Piquenique literário” (domingo, 9h), em que professores da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte contam histórias para crianças e adultos. E o bloco de carnaval Sambô São Salvador (domingo, 13h30) reúne músicos jovens e veteranos para formar uma grande roda de samba.



>>> PERCURSOS ENTRE OS PALCOS

O Percurso do Parque Municipal traz exposições que exploram diferentes temáticas e técnicas. "A Nengua do Dendê", de Ojú Obá Kariri, mostra como o dendezeiro narra a história de décadas da comunidade Nzó Kabila.

Em sua segunda participação na Virada Cultural, o trio Irmãos Mamedes, de Carol, Ismael e Gabriel, portadores da Síndrome de Asperger, expõe suas experimentações com giz de cera coloridos. Já Fabiano Moreira, com o "Giro Bumbá", captura a magia do cortejo realizado anualmente em Lagoa Santa (MG). Malabarismos com fogo, luz, claves, pernas de pau, acrobacias aéreas, palhaçaria entre outras artes circenses estarão no Circo do Sufoco (domingo, 10h). E a EBA - Escola Bike Anjo busca engajar o público no uso da bicicleta como um meio de transporte eficaz, útil e saudável na mobilidade urbana.