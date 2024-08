A região da Praça Sete é emblemática da diversidade de expressões proposta pela Virada Cultural de Belo Horizonte. De Batalha de Vogue ao show da cantora Paige, passando por projeções exibidas em prédios representativos da arquitetura local, feira de produtos indígenas e algumas das baladas mais prestigiadas da cidade, a programação, em dois palcos, vai atravessar a madrugada de domingo (25/8)praticamente sem interrupção.

O agito para quem pretende “virar” de sábado (24/8) para domingo (25/8) está garantido no “Palco Festas”. Gira na Quebrada, partir das 18h de sábado, destaca riquezas da cultura que emerge da diáspora africana, com sets de música, performances de dança e intervenções poéticas. Às 20h, o Coletivo Magnata$ apresenta “Cat Fight”, definida como enérgica e inovadora Batalha de Vogue – dança inspirada em poses, caras e caretas de modelos nas passarelas.



A música eletrônica tem seu espaço garantido com o Coletivo Piranhas Controladoras, que realiza o “Baile das piranhas” (sábado, 22h), reunindo sonoridades latino-americanas e das periferias, além das novas tendências do ramo.

O coletivo Trembase comanda a festa “Trem da Virada”, a partir das 3h40 da madrugada de domingo (25/8), destacando a cena eletrônica independente, com classificação para 16 anos. Estreante na programação, a 1010 promove rodízio de DJs residentes e convidados.



Talento do pop

Um dos destaques do “Palco Festas” é o show “Pretchuka”, da cantora belo-horizontina Paige. Talento emergente do pop nacional, ela gravou com Djonga e despontou a partir do grupo feminino Fenda. Atração das 3h de domingo, suas canções transitam entre R&B, pop e rap, expressando vivências e afetos da juventude contemporânea. A classificação é 16 anos.



O pop também dará o tom da @bsurda (domingo, 13h40), maior festa LGBTQIAPN+ de Minas Gerais, que completa duas décadas e meia este ano.



O “Palco Forró”, com alternância de DJs ligados ao gênero, terá agenda das 18h de sábado até as 19h de domingo. Coordenadores da maratona de arrasta-pé, a DJ Naty e o DJ Fred Boi criaram 19 sets musicais inspirados em pesquisas no universo das brasilidades, convidando um DJ para conduzir cada bloco. A ideia é valorizar a cultura nordestina por meio do resgate da música e das danças populares.



Entre um e outro palco da Praça Sete, o arquiteto e artista digital Homem Gaiola exibirá projeções e mapping nas edificações.

Eliane Parreiras, secretária municipal de Cultura, destaca que a diversidade e a inclusão promovidas pela Virada Cultural. “Nos afastamos da ideia de festival de música e caminhamos para a ocupação da cidade com programação múltipla, com cinema, teatro, intervenções, música, etc, contemplando todas as estéticas e diferentes gerações, da cultura tradicional à produção contemporânea”, diz.

AfroVelozes e Greenpeace



O “Percurso da Virada Cultural na Praça Sete” mostra isso. AfroVelozes promove corrida com pessoas pretas, voltada para a inclusão (sábado, 20h às 22h30). Nas proximidades do Viaduto Santa Tereza, Kiandewame Samba exibe a instalação “Mutuê”, projeto fotográfico sobre a cultura bantu na perspectiva do sagrado.



Voluntários do Greenpeace de BH estarão no Mercado das Flores com a tenda “Salve Amazônia”. A Estagiários Brass Band sairá em cortejo domingo, das 16h às 17h, do Viaduto Santa Tereza até a Praça Rui Barbosa, com fanfarra e sopros.

CENTRÃO PRA LÁ DE ANIMADO





>>> PALCO VIVO

A Praça da Estação fechou para obras, mas o Palco Vivo, na Praça Rui Barbosa, estará a toda. No sábado (24/8), tem shows de Mangaia e Douglas Din (18h), Laura Sette (19h), Marcelo Tofani (20h), Lagum (22h40) e Vitin da Igrejinha (23h40). O domingo (25/8) começa com MC Laranjinha (0h10), MC Papo e Dedé Santaklaus, com seu “Modão malado” (2h40), Ogoin e Linguini (3h50), DJ Kingdom (5h10), Cypher Pipoca (9h), Todos Estão Surdos (10h25), Luiza Cruz (11h55), Akin Zahin (13h25), Bonde do Dub (14h55), Truck do Desejo (16h25) e Swing Safado (17h55).



>>> BOLINHO NA PISTA

O simpático personagem da artista visual Raquel Bolinho chegou aos 15 anos. Ele ganhou de presente live painting na Virada Cultural, domingo (25/8), das 10h às 13h, na região da Praça Rui Barbosa.



>>> COMÉRCIO CONSCIENTE

Com barracas de artes indígenas, que oferecem produtos fabricados pelas tribos kambiwá e pataxó, a “Feira Abya Yala” funciona domingo (25/8), das 9h às 17h. Um dos destaques é a produção das mulheres aymara, da Bolívia, de tecidos e vestimentas típicas à culinária característica do país. Em outra ponta, a “Perifeira”, no Teatro Espanca (domingo, 11h às 17h), visa impulsionar empreendimentos de jovens da periferia da cidade. No mesmo espaço, a feira “Ébano” destaca a moda, a beleza e a arte afro.



>>> PARCERIAS

O Centro Cultural UFMG, na Avenida Santos Dumont, 174, exibirá várias mostras de arte no domingo (25/8), das 9h às 17h. Também no domingo, o Shopping Cidade oferece, a partir de 11h, rua do lazer com atividades voltadas para crianças e adolescentes. Até as 15h, a Rua Tupis recebe programação que inclui música, teatro infantil, pula-pula e também espaço pet.