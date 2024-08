Vai ter Lua – minguante, mas tem – para quem quiser passar este sábado (24/8) para domingo (25/8) curtindo as atrações em cartaz no Centro da cidade, na Virada Cultural de Belo Horizonte. Diversão não vai faltar: música, performances, teatro, feiras, artes visuais e instalações estarão à disposição até o final da tarde de domingo, tudo com entrada franca.

A programação de 2024 é totalmente voltada para a cena local, para artistas que batalham o ano inteiro em BH. As raríssimas exceções são a dupla Lenine e Marcos Suzano, no Parque Municipal, e o rapper Marechal, no Viaduto Santa Tereza, no final da tarde de domingo.

Praça Rui Barbosa





A maratona começa às 18h deste sábado (24/8). No Palco Vivo, na Praça Rui Barbosa, vão cantar Mangaia e Douglas Din, às seis da tarde. Por ali se verá um desfile de talentos da nova cena da música de BH, com pop, trap, rap e funk.

A rapper Laura Sette canta às 19h deste sábado (24/8) na Praça Rui Barbosa @nmenin/Instagram



Tem Laura Sette (19h), Marcelo Tofani (20h), Lagum (22h40), Vitin da Igrejinha (23h40), MC Laranjinha (0h10), Iza Sabino (1h10), MC Papo e Dedé Santaklaus (2h40), Ogoin e Linguini (3h50) e DJ Kingdom (5h10).



Parque Municipal





No Parque Municipal, o sábado começa com cantos indígenas no Palco Fecomércio (18h). Depois tem Mambo Jazz (18h50), Di Souza (20h), Héloa (21h30) e Odilara (23h30). A madrugada de domingo chega com a Orquestra Mineira de Brega (1h), seguida de Unión Latina (2h30).

Orquestra Mineira de Brega abre a madrugada deste domingo (25/8) no Parque Municipal Instagram/reprodução



“Samba de mulher”, do Batuque da Dagmar (18h), abre os trabalhos no palco em frente ao Teatro Francisco Nunes, neste sábado (24/8). Depois tem Marquim d'Morais (19h15), a cantora Coral (20h25), a música preta do Diplomattas (21h55), Nega Kelly (23h25), Rodrigo Torino (0h55) e Orquestra Gafieira (2h25).

Ricardo Aleixo lança livro de poesia no Palco Chico Nunes



Na Praça dos Patins, apresentam-se Bia Nascimento e Thamiris Cunha (19h40), DJ a Coisa (20h35), Matecitos (22h05), Bloco de Pífanos de BH (23h35), Thais Felicori cantando Luiz Gonzaga (1h05).

Praça Sete

Na Praça Sete, o “fervo” da madrugada de domingo (25/8) promete. No Palco Festas, tem Gira na Quebrada, partir das 18h de hoje (24/8). Às 20h deste sábado, o Coletivo Magnata$ apresenta a batalha de vogue “Cat Fight”, aquele concurso de caras, bocas, trejeitos e vibes imitando poses de top models nas passarelas mundo afora.



A música eletrônica está garantida por lá com o Coletivo Piranhas Controladoras e seu “Baile das piranhas”, que começa às 22h deste sábado.



O coletivo Trembase comanda a festa “Trem da Virada”, a partir das 3h40 da madrugada, destacando a cena eletrônica independente, com classificação para 16 anos.

Um dos destaques do “Palco Festas” é a cantora belo-horizontina Paige. Talento emergente do pop nacional, ela gravou com Djonga e despontou a partir do grupo feminino Fenda. Vai cantar às 3h da manhã no domingo.



Também na Praça Sete, o Palco Forró terá agenda das 18h deste sábado até as 19h de domingo, com arrasta-pé sob comando dos DJs Naty e Fred Boi.



Pertinho dali, o Palco Viaduto, no Viaduto Santa Tereza, terá dois festivais: BH Stone, das 19h deste sábado às 2h, e Fora da Cena, das 2h às 9h de domingo (25/8).

Praça Raul Soares





Este ano, a Praça da Estação está fechada, em obras. Mas a Praça Raul Soares estreia no circuito, com agenda voltada para o samba. Quem abre o sábado, às 18h, é Adrielle Assis, seguida pelo grupo Chorosas (19h30), pela cantora Marina Gomes (20h35), Fabinho do Terreiro (21h55) e Choro do Jura (23h15), o último show de hoje.

Fabinho do Terreiro canta às 21h55 deste sábado (24/8), na Praça Raul Soares. Toninho Geraes é atração de domingo, às 12h25 Instagram/reprodução



Além dos palcos, tem muita coisa para fazer nas imediações das praças. Homem Gaiola, por exemplo, mostra seu talento no audiovisual na Praça Sete, das 19h de hoje às cinco da manhã de domingo. No Parque Municipal, espaço em homenagem ao cineasta Gui Fiuza, que morreu recentemente, vai exibir filmes das 19h de hoje às 2h da madrugada.



Até o final da tarde de domingo (25/8), serão cerca de 230 atrações e mais de 1 mil artistas em 15 espaços públicos do Centro de Belo Horizonte, onde foram montados sete palcos. A programação completa da Virada está disponível no portal da Prefeitura de BH (https://portalbelohorizonte.com.br/virada)