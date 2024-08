A 9ª edição da Virada Cultural de Belo Horizonte acontece neste sábado (24/8) e domingo (25/8) e oferece ao público música, teatro, mostra de artes visuais, performances, instalações e feiras. Serão mais de 230 atrações e mais de 1.000 artistas que ocuparão quinze espaços públicos e privados da capital.





As primeiras atrações têm início às 18h de sábado e vão até o início da noite do dia seguinte. O foco principal será em atrações locais como Lagum, Iza Sabino e Paige. Dos artistas que vêm de fora do estado, uma das opções é o show que revisita o álbum “Olho de peixe” (1993), que projetou nacionalmente o pernambucano Lenine e o carioca Marcos Suzano.





Com a Praça da Estação fechada para obras, a novidade será a extensão da festa à Praça Raul Soares, com atrações do mundo do samba, como Adriana Araújo e Toninho Geraes. Também fazem parte da festa 29 bares e restaurantes que participam do Viradão Gastronômico.





Para que tudo aconteça da melhor maneira possível, a Prefeitura de Belo Horizonte realizará uma operação de trânsito e transporte. Algumas vias serão interditadas na Área Central onde estarão os palcos e serão realizados os eventos como na região das praças Sete, Rui Barbosa (Avenida dos Andradas), Raul Soares, no Viaduto Santa Tereza e Avenida Assis Chateaubriand.





Todas as interdições estarão disponíveis nos aplicativos de tráfego Waze e Google Maps. Além disso, faixas ajudarão a orientar os condutores sobre os trechos interditados e os desvios. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) também estarão nas ruas para operar o tráfego no centro da cidade.





Programação completa da Virada Cultural em: http://portalbelohorizonte.com.br/viradacultural.





Confira as mudanças no trânsito:





A partir desta sexta-feira (23)





A partir das 20h





- Interdição parcial da Avenida dos Andradas, entre Rua Guaicurus e Alameda Central da Praça Rui Barbosa (junto ao canteiro central);

- Interdição do acesso/travessia elevada entre os sentidos do anel interno da Praça Raul Soares, próximo a base da Guarda Municipal (Avenida Amazonas).

Sábado (24/8)



A partir das 14h





- Interdição do anel interno da Praça Raul Soares;





- Interdição parcial da Rua dos Caetés entre Avenida dos Andradas e Rua da Bahia.





A partir das 17h







-Interdição da Avenida dos Andradas entre as ruas dos Guaicurus e dos Caetés, em ambos os sentidos;

-Interdição parcial (meia pista) do Viaduto Santa Tereza (Avenida Assis Chateaubriand entre as ruas da Bahia e Tabaiares).





Domingo (24/8)





A partir de 1h







Liberação do trânsito na Avenida dos Andradas entre as ruas dos Guaicurus e dos Caetés, sentido rodoviária;





A partir das 7h





- Interdição de ambos os sentidos do Viaduto Santa Tereza (Avenida Assis Chateaubriand entre as ruas da Bahia e Tabaiares). Será mantido corredor de segurança para acesso às viaturas e veículos de emergência;





As interdições para a Feira de Artesanato (Avenida Afonso Pena, entre as avenidas Amazonas e Carandaí) estarão ativas durante o domingo da Virada Cultural 2024.





Segunda (26/8)

As interdições permanecem até o fim dos eventos e a desmontagem da estrutura está prevista para ser realizada até as 4h da segunda-feira (26). Os acessos à Área Hospitalar estarão liberados e devem ser preservados para garantir a mobilidade dos veículos de emergência.





Desvios

Viaduto Santa Tereza:





Sentido Centro/Floresta: R. da Bahia [ou] R. dos Tamoios, Av. Assis Chateaubriand (pista lateral direita do Vdt. Santa Tereza), Av. dos Andradas (à dir. - sentido bairro), R. Ceará (à dir.), Av. Prof. Alfredo Balena (à dir.), Av. Bernardo Monteiro (à dir. – Pça. Hugo Werneck), Av. Francisco Sales (à esq.), Av. Assis Chateaubriand (à dir.). R. dos Caetés: R. dos Caetés, R. Espírito Santo, Av. do Contorno (à dir.) Av. dos Andradas.





Av. dos Andradas:





Sentido Hospitais / Rodoviária: Av. dos Andradas, R. dos Carijós, R. Espírito Santo, Av. do Contorno (à esq.).





Sentido Rodoviária / Hospitais: Av. dos Andradas, R. dos Guaicurus (à dir.), R. da Bahia(à esq.), Av. Amazonas (à dir.), R. Espírito Santo (à dir.), R. dos Caetés (à dir.), R. da Bahia (à dir.), R. dos Tupinambás(à esq.), Av. dos Andradas (à dir.).





Transporte coletivo

Será realizado reforço nas viagens durante toda a madrugada nas linhas das estações São Gabriel, Vilarinho, Pampulha, Venda Nova, Diamante, Barreiro e nas estações das avenidas Santos Dumont e Paraná.





As linhas 30, 33, 51, 62, 63, 1502, 3503A, 4108, 4110, 4802A, 8203, 8207, 9205, 8001A e 9101 terão novas viagens entre meia-noite e 4h na madrugada de domingo (25). E as linhas 4108, 4110 e 9101, que não possuem atendimento noturno, contarão com viagens durante a madrugada para atender aos participantes do evento.





As estações de transferência do MOVE nos corredores das avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado irão operar durante toda a madrugada de domingo (25). Confira os quadro de horários das linhas no Portal da PBH e planeje com antecedência a ida e volta do evento. Facilite e agilize seu embarque utilizando o Cartão BHBUS.





Pontos desativados - Em função da área de interdição, algumas linhas do transporte coletivo terão o itinerário e pontos de embarque/desembarque alterados na Área Central, a partir das 14h de sábado (24) até o fim do evento.





Metrô

O metrô irá funcionar normalmente, entre 5h15 e 23h.

Táxi

Será criado um ponto de táxi na Rua dos Tupinambás, entre a Rua da Bahia e a Avenida dos Andradas. Os participantes do evento também poderão usar os demais pontos de táxi existentes na região.





Ciclovia

Será criada uma ciclovia operacional para a Virada Cultural 2024. Um trecho da ciclovia será na Avenida dos Andradas, entre a Alameda Ezequiel Dias e Rua dos Tupinambás, que será sinalizada do lado direito da via.