Um incêndio atingiu cerca de 10 mil metros quadrados do Parque Municipal Jacques Cousteau, no Bairro Estrela do Oriente, Região Oeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (22/8). Um caminhão-pipa da Prefeitura de Belo Horizonte que estava prestando serviço no local ajudou no combate às chamas.





O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) recebeu o chamado por volta das 14h. Pouco mais de quatro horas depois acreditava-se que o incêndio havia sido debelado, mas as chamas voltaram a ganhar força e a corporação retornou ao parque. Além dos militares, o fogo também foi combatido por servidores da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, e brigadistas voluntários.





Às 21h30 bombeiros e brigadistas seguiam fazendo o rescaldo no local. Segundo a Fundação, o fogo atingiu um talude - área inclinada do terreno -, o que dificultou o trabalho de combate. Não houve perda significativa de mudas e ainda não há informações sobre morte de animais.





Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio.