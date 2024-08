Um drone criminoso foi interceptado na noite de terça-feira (20/8) ao sobrevoar a Penitenciária José Maria Alkimim, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Acoplados a ele estavam 10 buchas de maconha, um celular e um cartão de crédito em nome de terceiros.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O drone era controlado por um preso que estava em regime semiaberto. Ele foi identificado e preso em flagrante, e a aeronave, apreendida pelo Grupamento de Patrulha Aérea (Gpaer), da Polícia Penal de Minas.





A apreensão foi possível graças ao uso do Kit Antidrone, que consiste em um Drone Gun, capaz de abater o drone com precisão militar e um RF Patrol, aparelho que avisa sobre a aproximação de aeronaves não tripuladas, neutraliza o sinal e indica, com precisão, de onde parte o comando de voo.





A Polícia Penal de Minas Gerais foi a primeira força de segurança pública do Brasil a utilizar uma nova tecnologia, de ponta, para garantir a segurança de unidades prisionais e combater essa prática que passou a ser desafio no sistema prisional de todo o país. A tecnologia é, atualmente, utilizada por forças de segurança de países como os Estados Unidos e a Ucrânia.