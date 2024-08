Após a morte de um adolescente de 17 anos, esfaqueado por engano em um baile funk no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, todos os bailes da comunidade voltaram a ser suspensos. O anúncio, divulgado nas redes sociais nessa quarta-feira (21/8), não especifica quem é responsável pela decisão.

A restrição abrange também festas de pagode e outros gêneros musicais. De acordo com um perfil que divulga eventos de rua da capital, a proibição das festas em geral durará apenas esta semana, enquanto os eventos no local onde o adolescente foi morto permanecerão suspensos por tempo indeterminado. O comunicado afirma que “está proibido ter Nego Gato por tempo indeterminado”.



A proibição das festas ocorre três dias após a morte do adolescente, conhecido como “Leonzinho”, na saída do baile "Nego Gato", na Praça do Cardoso, na madrugada dessa segunda-feira (19/8). O rapaz foi esfaqueado até a morte depois de ser confundido com outra pessoa envolvida em uma briga com o suspeito. Até o fechamento desta matéria o autor do crime ainda não havia sido preso.



No mesmo dia, uma mulher de 27 anos pegou carona com um desconhecido em um baile funk no Aglomerado da Serra e acabou levando seis tiros, dois na barriga e quatro na coxa. A vítima estava no banco traseiro do carro quando, ao chegarem à Rua Cachoeira Dourada, no Bairro Paraíso, um outro veículo se aproximou e disparou contra o carro em que ela estava. Tanto o suspeito quanto o motorista fugiram do local e ainda não foram encontrados.

Proibição

Em maio, a mesma página nas redes sociais anunciou a suspensão por tempo indeterminado dos bailes de rua no Aglomerado da Serra. A decisão, supostamente tomada pelos organizadores, afetou oito eventos e foi motivada por problemas associados ao fluxo intenso de pessoas e à falta de controle durante as festas.

Entre os problemas citados estão questões de trânsito e segurança, além de comportamentos inadequados por parte de pessoas de fora do aglomerado, como assaltos e pular a catraca de ônibus.