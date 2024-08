Praça Cardoso, no Aglomerado da Serra, em BH

Um adolescente, de 17 anos, conhecido por Leozinho, morreu assassinado a facadas, na madrugada desta segunda-feira, na Praça do Cardoso, no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o assassino estava em uma motocicleta e fugiu logo após desferir os golpes. Ninguém foi preso até o momento.





Segundo uma testemunha, que era amiga da vítima e estava com ela em um baile Funk próximo ao local do crime, a dupla havia saído da festa quando foram cercados por um motoqueiro, que se aproximou e passou a acusar Leozinho de ter lhe dado uma garrafada na cabeça.

Leozinho teria desmentido, dizendo que não tinha sido ele, mas não adiantou. Com a faca em punho, o motoqueiro acuou Leozinho em um canto da praça, desferindo vários golpes. Leozinho morreu no local.





Segundo outras testemunhas, a vítima era homossexual e o autor das garrafadas teria sido outro homem, também homossexual. A suposição das autoridades que investigam o crime é que Leozinho teria sido morto por engano.





Premonição





A mãe de Leozinho contou para os policiais militares que atenderam a ocorrência que ela tinha pressentido que algo de ruim iria acontecer e, por isso, teria pedido ao filho para que não saísse de casa.





“Passei a semana, inteira, falando com ele pedindo que não saísse de casa. Falei com ele que meu olho estava pulando e que quando isso acontecia, era presságio de que algo ruim iria acontecer. Mas ele não atendeu e foi pra rua”, relembrou.





Segundo a mãe, Leozinho era um bom filho e todos na comunidade gostavam dele. Ainda de acordo com ela, o jovem gostava de ir aos bailes Funk nos finais de semana.