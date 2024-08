O juiz-forano Renan Sena, de 29 anos, é formado em Engenharia Elétrica e é professor do Instituto Federal de Santos Dumont, na Zona da Mata. No entanto, desde o final do ano passado, está fazendo tratamento contra um câncer raro no timo (órgão que fica entre o pulmão e o coração).

"Eu descobri o câncer no ano passado, em julho, mas não sabia qual que era. A princípio eu achava que era linfoma e quando fiz as biópsias, confirmou que era esse câncer super raro. Pelo câncer ser super raro, demorou muito pra começar o tratamento. Só fui começar o tratamento no último dia de outubro do ano passado, então assim, de julho até o último dia de outubro, que a gente pode considerar quase novembro, arredondando, eu fiquei sem tratamento", disse o professor.

Renan passou por diversas sessões de quimioterapia e teve que fazer uma cirurgia delicada na cabeça, em julho, já que o câncer se espalhou e formou uma espécie de "massa", entre o cérebro e o crânio.

Por se tratar de um câncer raro - há estimativa de que apenas 10 pessoas o tenham no Brasil - não há quimioterapia específica para o tratamento. Para se curar, Renan precisa de um imunoterápico chamado Pembrolizumab. São 35 doses a serem aplicadas a cada 21 dias. No entanto, o medicamento é caro pela rede privada: R$ 47 mil cada dose.

O remédio é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não consta na lista de remédios presentes na Farmácia do SUS. Por isso, Renan entrou na Justiça e conseguiu a obrigação do Governo de Minas de comprar o remédio.

Duas das doses foram entregues e aplicadas, em julho. Contudo, a dose que Renan precisava aplicar no dia 12 de agosto ainda não chegou. E pior, não há data para que o remédio seja disponibilizado para o professor.

"A Secretaria Estadual de Saúde, quando a gente chegou lá pra pegar o remédio na Farmácia do SUS, eles deram somente a negativa. Eu entrei na ouvidoria da Secretaria de Saúde, eles não responderam, e entrei no Ministério Público Federal e eles simplesmente não aceitaram, não vão investigar o meu caso. Simplesmente disseram que como eu já estou com o caso na Justiça, vai se resolver na justiça", revelou Renan.

Diante da demora do Governo, Renan tem feito vaquinha virtual, brechó e rifas para arrecadar dinheiro e comprar o remédio através da iniciativa privada. "Eu estou em início de tratamento, então eu preciso tratar durante dois anos. E aí, se já está faltando agora, como é que vai ser daqui durante o tratamento?", questiona o professor.

Saúde mental

A demora em conseguir a medicação prejudica não só a saúde física de Renan, mas também o lado mental.

"Então, se falta, se o prazo é muito extenso, eu vou ter um prejuízo enorme. As doses que eu tomei anteriormente podem não surtir efeito, entende? E o câncer pode voltar à atividade que ele tinha antes. No aspecto mental é muito desgastante, porque lidar com a doença é muito difícil. Com todos esses empecilhos, a chance de sobreviver vai só diminuindo e isso no mental é muito desgastante. Então, eu tento manter a fé, a positividade e relaxar um pouco", disse.

A reportagem do jornal Estado de Minas procurou a Secretaria Estadual de Saúde na última terça-feira (13/8). No entanto, desde a primeira procura até a publicação desta reportagem, o órgão não se manifestou.