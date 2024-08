Branco Mello, 62, foi submetido a uma cirurgia nesse domingo (4/8) após a descoberta de um novo tumor.

O vocalista e baixista da banda Titãs retirou um pequeno tumor localizado em uma das amígdalas. O câncer foi detectado em um exame de rotina.

Sucesso da cirurgia



Angela Figueiredo, mulher de Branco, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do músico. "Amigos, queremos agradecer por tantas mensagens carinhosas e positivas que recebemos nesses últimos dias. Branco está bem, iniciando o período de recuperação. A cirurgia foi um sucesso!", celebrou, em publicação no Instagram.





Este é a terceiro tratamento desse tipo que Branco enfrenta. Ele tratou um câncer na laringe em 2021, e, em 2023, removeu um tumor na língua.

Sobre a doença

O câncer de cabeça e pescoço é uma definição genérica para tipos de tumores malignos que podem aparecer na boca, na orofaringe, na laringe (cordas vocais), no nariz, nos seios nasais, na nasofaringe, na órbita, no pescoço e na tireoide.



De acordo com a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (IARC), esse tipo de câncer é o sexto mais incidente no mundo.



Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil registra cerca de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço a cada ano. Só em 2022, de acordo com o Instituto, são esperados mais de 36.600 novos casos da doença.









Sinais e sintomas









Os sintomas podem incluir o aparecimento de um nódulo, uma ferida que não cicatriza, irritação ou dor de garganta que não melhora, dificuldade para mastigar, engolir, mover a mandíbula ou a língua, dormência na boca, área avermelhada ou esbranquiçada nas gengivas, língua, amígdala ou revestimento da boca, mau hálito persistente e alterações na voz ou rouquidão.

Diagnóstico









Um dos principais desafios para o câncer de cabeça e pescoço é o diagnóstico precoce. De acordo com o Inca, no Brasil, 76% dos casos desse tipo de câncer só são diagnosticados em estágios avançados, o que dificulta o tratamento e reduz as chances de cura,

