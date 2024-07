Nesta terça-feira (23/7), a assessoria da banda Titãs informou que Branco Mello passará por uma nova cirurgia para a retirada de um tumor na amígdala. De acordo com o comunicado, o problema de saúde foi detectado através de um exame de rotina.





Essa será a terceira cirurgia de Branco Mello. em novembro de 2022 ele retirou um tumor na hipofaringe (entrada do esôfago) e, em outubro de 2023, removeu um tumor inicial na borda da língua.





O oncologista, líder nacional da especialidade de cabeça e pescoço da Oncoclínicas&Co., Pedro De Marchi, explica que o tumor de orofaringe – localizado atrás da boca e que inclui a base da língua, céu da boca, amígdalas e paredes laterais – é um dos tumores mais incidentes entre os jovens brasileiros de até 40 anos de idade, e pode estar relacionado ao tabagismo e ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, tais como os tumores malignos por infecção crônica pelo HPV.





“Quando relacionado exclusivamente ao HPV, esses tumores respondem melhor ao tratamento de quimio e radioterapia, sendo classificados de forma diferente daqueles provenientes do tabagismo e do abuso de álcool”, diz o médico.





Segundo ele, no Brasil, 30% desses tumores de orofaringe, amígdala e base de língua, estão relacionados ao vírus do HPV, e o restante ao uso do cigarro e álcool. “Porém, apesar de ainda não ser a maioria, a incidência dos tumores causados pelo vírus vêm aumentando”, complementa.





Com a percepção dos principais sintomas, como dor para engolir, engasgos frequentes e o surgimento de nódulos de crescimento progressivo no pescoço, o diagnóstico é feito por meio de biópsia, retirando um pedaço do tumor para identificação. Na sequência, com base no resultado, o próximo passo é entender o grau da doença, o quanto ela está espalhada e, assim, suceder com o melhor tratamento a ser adotado.