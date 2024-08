Cidades do Sul de Minas são as mais frias do país nesta segunda-feira (19/8)

Três cidades do Sul de Minas ficaram entre as mais frias do país nesta segunda-feira (19/8). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mede as menores temperaturas registradas pela manhã, até 8h, Caldas, Monte Verde e Maria da Fé registraram temperaturas entre 6,1°C e 6,7°C.



Na lista do Inmet, Caldas registrou 6,1°C nesta manhã, figurando em 3º lugar como cidade mais fria do país. Já os termômetros de Monte Verde, distrito de Camanducaia, marcaram 6,3°C (4º lugar na lista). No último lugar, em 6º, Maria da Fé registrou 6,7°C.

Além de Minas Gerais, cidades do Rio de Janeiro, no sudeste do país, e Paraná, no Sul, também estão entre as mais frias. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, registrou 5,2°C e foi a mais fria do país. O Paraná aparece em 2° (General Carneiro) e 5° lugar (Castro ) da lista com os registros de 5,6°C e 6,6°C.





Com a onda de calor que já atinge 187 cidades mineiras desde a última sexta-feira (19/8), o frio não continua pela tarde. Em Minas Gerais, a máxima pode chegar a 36°C em grande parte do estado.

Confira lista completa de cidades mais frias

Nova Friburgo- Salinas (RJ): 5,2°C

General Carneiro (PR): 5,6°C

Caldas (MG): 6,1ºC

Monte Verde (MG): 6,3°C

Castro (PR): 6,6°C

Maria da Fé (MG): 6,7°C