A previsão meteorológica indica que o tempo deve continuar seco nesta segunda-feira (19/8) e o calor deve predominar durante a tarde em Minas Gerais. O céu deve variar entre claro e parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Já nas demais regiões de Minas, o céu fica claro com névoa seca. Com isso, a capital mineira deve completar 122 dias sem chuva considerável.





O dia começa frio na maior parte do estado com a mínima de 5°C. Para o resto do dia, o tempo esquenta com a onda de calor que já atinge 187 cidades mineiras desde a última sexta-feira (16/8). A temperatura máxima prevista para o estado é de 36°C.

Em BH, o dia amanheceu frio. De acordo com a Defesa Civil, na Estação Cercadinho / Inmet a sensação térmica ficou em 4,9°C, às 6h. O local foi o mais frio da capital mineira nesta segunda e os termômetros bateram 16,2°C. A menor temperatura de BH foi registrada no aeroporto da Pampulha, onde a mínima foi de 16 °C, às 6h.





De acordo com a previsão meteorológica, a capital mineira volta a registrar calor pela tarde com a máxima prevista de 29°C. O tempo também deve ficar seco com umidade relativa mínima do ar em torno de 15% à tarde.