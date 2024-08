Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste domingo (18/8) após ter roubado, com uma arma de fogo, a motocicleta de um motorista de aplicativo no Bairro Jardim América, na Região Oeste de Belo Horizonte. O crime foi praticado após o suspeito ter solicitado uma corrida. O primo do adolescente, de 18 anos, também foi detido por suposto envolvimento no crime.

A vítima, de 47 anos, que teve a moto roubada, informou à Polícia Militar que o assalto aconteceu depois do suspeito ter feito uma corrida por aplicativo - ele teria mostrado o cabo de uma arma de fogo, que estava dentro de uma bolsa camuflada.

Os policiais militares atenderam ao chamado da vítima enquanto ela estava na porta de uma residência, a cerca de 600 metros do local do roubo, procurando pelo suspeito. Um primo do suspeito apareceu no local com a bolsa utilizada durante o crime. Questionado pela polícia, ele disse que o suspeito pediu para que guardasse a mochila e que pedisse uma corrida por aplicativo para o Morro da Pedras, aglomerado próximo dali.

A viatura, então, se deslocou para o endereço da corrida, que era a casa da namorada do suspeito. Num primeiro momento ele negou o crime, mas ao ser informado que seu primo estava com os PMs, o suspeito confirmou o assalto e indicou onde a moto estava.

A motocicleta foi recuperada e os suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia.