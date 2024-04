Acidente aconteceu no início da tarde, quando bombeiros foram acionados às 13h55. via foi liberada por volta das 17h20

Uma mulher de 51 anos morreu nesta segunda-feira (22/4) em um acidente na Avenida Dom Pedro I, na altura do Bairro São João Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Ela estava na garupa de uma moto depois de solicitar uma corrida via aplicativo.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no início da tarde, quando houve uma batida envolvendo a moto e um caminhão. A corporação foi acionada às 13h55. O óbito foi constatado pelo médico que integrava a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com os militares, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória e foi encontrada já inconsciente pelos socorristas. O condutor da moto, de 37 anos, também foi socorrido. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

O Corpo de Bombeiros não tem informações sobre a dinâmica do acidente e informou que a empresa a qual o motociclista está vinculado é a 99. A reportagem entrou em contato com a assessoria da companhia e aguarda retorno.



A via foi liberada por volta das 17h20, segundo a BHTrans. O trânsito no local ficou congestionado no sentido Centro-Bairro. A fila de veículos chegou a atingir dois quilômetros.