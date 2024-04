Uma concessionária de motos pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (22/4) no município de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.



Os militares receberam o chamado às 14h e foram ao local, na Avenida Governador José de Magalhães Pinto, na altura do Bairro Santo Eloy, quando testemunhas informaram que, durante a execução de um serviço de solda, o forro de material PVC começou a pegar fogo.

Rapidamente, as chamas se propagaram para outras partes do estabelecimento. Para auxiliar nos trabalhos, equipes da corporação nas cidades de Ipatinga e Timóteo foram acionadas.

Além disso, um caminhão-pipa do município também foi utilizado. Foram necessários, ainda de acordo com os bombeiros, entre 20 e 25 mil litros de água para pôr fim ao incêndio.