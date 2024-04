Um jovem de 19 anos morreu durante uma operação da Polícia Militar em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de sábado (20/4). Segundo a PM, o suspeito reagiu à abordagem dos militares no Bairro Nova Pampulha e efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram. Outro rapaz, de 20, foi preso.



Segundo a PM, há uma guerra de facções criminosas em Vespasiano, onde, nas últimas semanas, ocorreram homicídios em decorrência da disputa pelo domínio de pontos de tráfico de drogas.

Consta na ocorrência policial que, em virtude de tentativas de assassinatos de policiais militares na região, a PM decidiu realizar uma operação no Bairro Nova Pampulha. Os militares, inclusive, receberam a denúncia de uma testemunha. Ela relatou ter visto dois indivíduos vendendo drogas em um bar daquela localidade — ponto já conhecido, de acordo com a polícia, como local de venda de entorpecentes.

Assim que chegaram ao estabelecimento, os policiais viram dois homens com as características repassadas pela testemunha e iniciaram a abordagem. No registro da ocorrência consta que o suspeito de 19 anos saiu correndo “segurando algo em sua cintura” e desobedeceu a diversas ordens de parada.



Dois militares o seguiram a pé. O jovem pulou uma cerca e entrou em um lote vago, local usado como rota de fuga de traficantes, segundo a PM. Ao perceber que seria alcançado, sacou uma arma, apontou na direção dos militares e efetuou disparos, narra a ocorrência. Os militares revidaram. O registro policial não menciona quantos tiros atingiram o suspeito, que foi socorrido e levado para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde veio a óbito.



Outro militar, que estava na condução da viatura e permaneceu no bar, efetuou a prisão de outro homem de 20 anos, que estava com um pino de cocaína e R$ 50. Ele alegou que foi ao local somente para comprar drogas e assistir futebol.



Ainda conforme o registro da ocorrência, a corregedoria da Polícia Militar compareceu ao local e acompanhou a confecção do boletim de ocorrência.



Procurada pela reportagem, a assessoria da PM disse, em nota, que, durante a intervenção, houve resistência com utilização de arma de fogo contra os policiais militares. Deste modo, “em resposta à injusta agressão e para proteger a integridade dos militares, foi necessário repelir o ataque, de maneira legal e proporcional”.



Leia na íntegra o comunicado da Polícia Militar

“A Polícia Militar, por intermédio da 3ª Região de Polícia Militar/3ª Cia Ind PE, esclarece que, no dia 20 de abril de 2024, foi realizada intervenção policial no bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, visando coibir crimes violentos e o tráfico de drogas na região.



Durante a intervenção, houve resistência com utilização de arma de fogo contra os policiais militares. Em resposta à injusta agressão e para proteger a integridade dos militares, foi necessário repelir o ataque, de maneira legal e proporcional.



O Samu foi acionado para prestação de socorro. Na ocorrência foram apreendidas munições, drogas e arma de fogo.



A Polícia Militar informa, ainda, que todas as medidas de Polícia Militar Judiciária foram adotadas e que a instituição acompanha o fato.



A Polícia Militar reafirma seu compromisso com a segurança da comunidade e com a defesa da lei e da ordem, permanecendo vigilante na proteção dos cidadãos e na promoção da justiça.”