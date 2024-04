Homem que teria sido empurrado no Ribeirão do Onça é resgatado no Bairro Ribeiro de Abreu, em BH

Militares do Corpo de Bombeiros tiveram que resgatar um homem, que não teve a idade informada, de dentro do Ribeirão do Onça, no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O salvamento aconteceu na manhã desse sábado (21/4).

Testemunhas afirmaram que a vítima foi empurrada por uma mulher que passava pelo local. Três guarnições foram mobilizadas para o resgate.

Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o homem em cima de uma pedra. Ele teve ferimentos leves na mão e no rosto e foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento.