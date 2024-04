Vítima de queda de parapente foi resgatada por militares do Suporte Aéreo Avançado de Vida do Corpo de Bombeiros

Um homem, de 42 anos, teve que ser resgatado depois que caiu de parapente na Serra da Mantiqueira, no Sul de Minas Gerais, na tarde desse sábado (20/4). O acidente aconteceu em uma área de difícil acesso, próximo à rampa de decolagem. A vítima estava com hipotermia e hipoglicemia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares do Suporte Aéreo Avançado de Vida tiveram dificuldades para encontrar a localização do homem, por isso, parte do salvamento foi feito por terra.

“O operador caminhou até a localização da vítima e realizou o primeiro atendimento, onde foi verificado que ela estava com hipotermia e hipoglicemia e sem fraturas aparentes porém com muitas dores no corpo”, informou a corporação.

Após os procedimentos pré-hospitalares, a vítima foi levada para a clareira e embarcada no helicóptero Arcanjo. Ela foi encaminhada para a cidade de São Lourenço, também no Sul de Minas, onde foi deixada sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.