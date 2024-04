Relacionamento do casal durou cerca de cinco anos

Um homem de 33 anos procurou a Polícia Militar em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa sexta-feira (19/4), para denunciar a ex-companheira. A vítima alega que a mulher teria cobrado R$ 1 mil via Pix para não divulgar fotos íntimas dele.



Em depoimento, o homem relatou que manteve um relacionamento com a mulher por cerca de cinco anos, quando, recentemente, decidiu se separar. A ex-companheira, então, trocou as senhas de e-mail e das redes sociais, já que tinha acesso a esses dados.

Com isso, nessa sexta-feira, a mulher, segundo conta, mandou uma mensagem de texto onde teria ameaçado de publicar as imagens caso a transferência via Pix não fosse feita. A Polícia Militar registrou a ocorrência como tentativa de extorsão.

A extorsão é citada no Código Penal por meio do artigo 158, o qual diz que “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica” é crime. A pena de reclusão pode variar de quatro a dez anos, além de multa.