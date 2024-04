Uma mulher de 20 anos ficou com o antebraço preso em um multiprocessador enquanto manuseava o equipamento e mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (20/04) em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais.



Assim que os militares chegaram ao local, na Rua José Nicolau de Queiroz, no Centro, a vítima alegava estar sentindo muita dor. Ela foi conduzida pela equipe de resgate ao Hospital e Maternidade São José, no município, onde foi sedada. Com isso, os bombeiros realizaram a retirada do objeto.

O exame de raio X feito antes da remoção do multiprocessador não detectou fratura no braço da vítima. O procedimento será repetido para confirmar o resultado do primeiro exame.

Até a publicação deste texto, não havia outras informações sobre o estado de saúde da vítima. A ocorrência registrada pelo Corpo de Bombeiros não menciona se o acidente foi doméstico ou se ele ocorreu em algum estabelecimento comercial. A assessoria da corporação não soube confirmar essa informação.