Quatro pessoas ficaram feridas durante um acidente envolvendo um caminhão, na MG-743, próximo ao distrito do Areado, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, na manhã deste sábado (20/4). O veículo, que transportava sacos de cama de frango, uma espécie de adubo orgânico, tombou e parte da carga ficou espalhada pelo acostamento da via.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção durante uma curva. No veículo havia quatro pessoas. Quando os militares chegaram ao local, todas as vítimas já haviam saído de dentro do caminhão.

Três pessoas ficaram feridas e uma quarta não aparentava estar machucada. Mesmo assim, todas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.