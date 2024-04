O lado do motorista completamente esmagado em metal retorcido e estilhaços de vidro à primeira vista dificilmente sugeririam que alguém escapou com vida do acidente. Mas uma idosa de 65 anos conseguiu sobreviver depois de bater de frente contra uma carreta bitrem (caminhão com dois reboques, como vagões de trem), em uma das curvas da BR-381, a Rodovia da Morte.

A batida de frente ocorreu no fim da tarde de sexta-feira (19/4), em quilômetro não informado da rodovia BR-381, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a idosa trafegava com o seu Toyota Etios no sentido Ipatinga, quando perdeu o controle por motivos ainda desconhecidos e invadiu a contramão, atingindo de frente a carreta bitrem que vinha no sentido contrário.

A batida foi tão violenta que o veículo de passeio foi lançado contra o barranco no acostamento. "Devido ao impacto, o veículo de passeio sofreu danos severos em sua lataria, fazendo com que a vítima ficasse presa às ferragens", informou o CBMMG.

Com o uso de ferramentas de desencarceramento hidráulicas para partir o metal retorcido e abrir caminho pelas ferragens, os bombeiros conseguiram libertar a vítima e retirá-la do interior do automóvel.

"A condutora do veículo foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros para o hospital de referência. A vítima apresentava fratura exposta na perna e outra fratura no braço, além de contusão no crânio e escoriações diversas", informou o CBMMG.