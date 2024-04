Carro bate na traseira de carreta bitrem parada em avenida de Formiga. Motorista do carro fica ferido

Um homem de 51 anos ficou ferido depois de bater em cheio contra a traseira de uma carreta bitrem (caminhão com dois reboques, como vagões de trem) que estava estacionada no canto de uma avenida em Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais.

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (20/04), por volta das 3h30, na Avenida Hernani Bottrel de Moura, no Bairro Planalto, que fica às margens da rodovia MG-050.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), militares da 4ª Companhia foram acionados e encontraram o motorista de um Chevrolet Corsa ferido e o veículo batido na traseira da carreta.

"A vítima/condutor após receber os primeiros socorros no interior do veículo foi retirada deste e conduzida a unidade de saúde", informou o CBMMG.

Após a remoção do veículo acidentado do local, foi realizada a limpeza da via, devido aos resíduos e óleo derramados. A Polícia Militar foi acionada.