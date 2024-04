O acidente aconteceu próximo ao trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo

Uma carreta e um carro bateram de frente na BR-381, altura do trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, sentido Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira (19).

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados por volta do meio-dia. Dois passageiros do carro, um homem de 27 anos, e uma mulher de 28, foram encaminhados ao Hospital Margarida em João Monlevade. O motorista da carreta ficou ileso.



As vítimas não ficaram presas no veículo após o acidente, informou o CBMMG. Até o momento não há mais informações sobre o estado de saúde delas.

A via não foi interditada devido ao acidente, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Mais detalhes sobre a causa da colisão estão sendo apurados.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges