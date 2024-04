A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) manterá em funcionamento três centros de saúde neste fim de semana. As unidades Vera Cruz, na Região Leste, São Paulo, na Nordeste, e Santa Terezinha, na Pampulha, ficarão abertas das 7h às 19h no sábado (20/4) e domingo (21/4), com atendimento prioritário para crianças e adultos com sintomas de dengue, chikungunya e zika. Não haverá aplicação de vacinas nestes dias.



No último fim de semana, a Secretaria Municipal de Saúde registrou uma diminuição de 20% na busca desses locais se comparado ao sábado e domingo anteriores. A pasta informou que, se necessário, novos locais podem ser imediatamente reabertos.

Seguem em funcionamento os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), os hospitais temporários e o de campanha, além das Unidades de Reposição Volêmica (URVs). Todos os endereços podem ser verificados no portal da PBH.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata