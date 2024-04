O militar Roger Dias da Cunha, conhecido como Sargento Dias, assassinado em janeiro deste ano em uma perseguição policial no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte, será homenageado com a Medalha da Inconfidência Mineira. A honraria ocorre neste domingo (21/4), em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.

O Sargento Dias está na lista dos congratulados com a Grande Medalha na modalidade póstuma junto de outras 39 personalidades. Ao todo, 171 pessoas e entidades que contribuíram para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil serão contempladas na celebração. Além da Grande Medalha, existem as medalhas de Honra e da Inconfidência e o Grande Colar.

A lista dos homenageados foi publicada nesta sexta-feira (19/4), no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG). Os nomes homenageados foram escolhidos pelo Conselho Permanente da Medalha da Inconfidência, formado por dirigentes de órgãos dos três poderes estaduais, de universidades e outras instituições.

Relembre o caso

O sargento da Polícia Militar (PM) Roger Dias da Cunha, de 29 anos, foi baleado na cabeça durante uma perseguição policial no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte de BH, no dia 5 de janeiro deste ano.

De acordo com a PM, um dos suspeitos do crime estava foragido da Justiça por não retornar para o presídio durante a "saidinha" de Natal, e o outro estava em condicional após passar grande parte de 2023 preso.

Leia também: Dia dos Povos Indígenas: a luta para manter viva a ancestralidade



Medalha da Inconfidência

Criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitscheck, a honraria é entregue, tradicionalmente, todo 21 de abril, Dia de Tiradentes, em alusão a Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira, movimento de independência que teve como epicentro a cidade de Ouro Preto, no século XVIII.

Tiradentes foi executado em 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, e a data resgata os valores históricos de Minas Gerais, como a luta por um processo mais democrático e de liberdade.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata