O Governo de Minas Gerais divulgou nesta sexta-feira (19/4), por meio do Diário Oficial, a lista de 170 homenageados pela Medalha da Inconfidência, a ser entregue no próximo domingo (21/4), em Ouro Preto, na Região Central do estado.

Além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que foi o escolhido para receber o Grande Colar em 2024, serão homenageados senadores, deputados, juristas, militares e outras pessoas que contribuíram para a projeção e valorização de Minas Gerais.

Entre os escolhidos, estão o policial Roger Dias, morto em janeiro deste ano, os senadores Tereza Cristina (PP-MS) e Irajá Filho (PSD-TO), e o chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias. Também serão agraciados o gestor do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno, e o radialista Emílio Surita, apresentador do programa "Pânico", na Jovem Pan.



A honraria foi criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek e é entregue em 21 de abril, Dia de Tiradentes. Também são entregues a Grande Medalha, a Medalha de Honra e a Medalha da Inconfidência.

Veja a lista abaixo:

Grande Colar:

1. Fernando Henrique Cardoso, Ex-Presidente da República Federativa do Brasil

Grande Medalha:

1. Jorge Rodrigo Araújo Messias, Advogado-Geral da União

2. Tereza Cristina, Senadora da República - MS

3. Irajá Silvestre Filho, Senador da República - TO

4. General-de-Exército Kleber Nunes de Vasconcellos, Comandante Militar do Leste

5. José Afrânio Vilela, Ministro do Superior Tribunal de Justiça - Promoção

6. Vice-Almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, Comandante do 1º Distrito Naval

7. General-de-Divisão Alexandre Oliveira Cantanhede Lago, Comandante da 4ª Região Militar - Ex-Offício

8. Raimundo Carreiro Silva, Embaixador do Brasil em Portugal

9. Major-Brigadeiro Marcelo Fornasiari Rivero, Diretor de Ensino da Aeronáutica

10. Brigadeiro do AR André Luiz Alves Ferreira, Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar

11. Roberto de Oliveira Campos Neto, Presidente do Banco Central do Brasil

12. Luciano Oliveira Mattos de Souza, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

13. Antônio Hortêncio Rocha Neto, Procurador-Geral de Justiça do Estado da Paraíba

14. Manoel Cabral Machado Neto, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe

15. Ivanildo de Oliveira, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia

16. Marcos Lincoln dos Santos, Desembargador do TJMG - Promoção

17. Ricardo Antônio Mohallem, Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

18. Sérgio Pessoa de Paula Castro, Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais - Promoção

19. Capitão-de-Mar e Guerra Leonardo Carvalho de Lucena Navaes, Capitão dos Portos de Minas Gerais

20. Coronel-Aviador Alexandre Avellar Leal, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica – CIAAR - Ex-Offício

21. Delegada-Geral Rita de Cássia Januzzi, Chefe-Adjunta da Polícia Civil de Minas Gerais

22. Alexandre Gomes Rodrigues, Coronel BM

23. Monsenhor Edmar José da Silva, Bispo Auxiliar, eleito, para Arquidiocese de Belo Horizonte

24. Jacyntho José Lins Brandão, Presidente da Academia Mineira de Letras - Ex-Offício

25. Carlos Alberto Arruda de Oliveira, Presidente da Fapemig

26. Sérgio Rodrigo Reis, Presidente da Fundação Clóvis Salgado

27. Gustavo Henrique de Barroso Franco, Sócio-Fundador da Rio Bravo Investimentos

28. Marcos Paulo de Souza Miranda, 1° Vice-Presidente do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais - Promoção

29. Maria da Conceição Evaristo de Brito, Escritora

30. Nivio Ziviani, Professor Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais-Promoção

31. Deborah Carvalho Malta, Professora do Magistério Superior Federal de Minas Gerais

32. Roger Dias da Cunha, Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais - (post mortem)

33. Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Minas Gerais

34. Bernoulli Educação

35. Brasil Paralelo S/A

36. Federação das APAES do Estado de Minas Gerais

37. Instituto de Formação de Líderes – Brasil

38. Lar Antônio Tereza

39. Ranking dos Políticos

40. Rotary Club - Distrito 4521

Medalha de Honra:

1. Marcel van Hattem, Deputado Federal - RS

2. Carlos Henrique Amorim - Carlos Henrique Gaguim, Deputado Federal – TO

3. Ricardo Villas Bôas Cueva, Ministro do Superior Tribunal de Justiça

4. General-de-Brigada Carlos Marcelo Teixeira Costa, Comandante da Escola de Sargento das Armas

5. Marcio Gomes de Souza, Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo de Minas Gerais – Promoção

6. Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais

7. Capitão-de-Mar e Guerra Fuzileiro Naval Silvio Aderne Neto, Relações Institucionais da Marinha do Brasil em Minas Gerais

8. Coronel EB Roberto Lúcio Corrêa de Abreu, Chefe do Escalão Assistencial do Comando da 4ª Região Militar

9. Coronel EB Maykon Dutra Barbosa, Chefe do Escalão Logístico da 4ª Região Militar

10. Coronel Aviador Valter Faria Junior, Diretor do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa

11. Coronel Intendente Luciana do Amaral Corrêa, Chefe do Grupamento de Apoio de Lagoa Santa

12. Coronel PM André de Oliveira Coli, Comandante da 17ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais

13. Coronel PM Juliano Fabio Lemos Dias, Comandante da 12º Região de Polícia Militar de Minas Gerais

14. Coronel PM Neyton Rodrigues, Chefe de Gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

15. João Batista Ferreira Junior - João Junior, Deputado Estadual - MG

16. Janaína Greyce Riva Fagundes, Deputada Estadual - MT

17. Ângela de Lourdes Rodrigues, Desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

18. Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

19. Enéias Xavier Gomes, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

20. Lúcio Eduardo de Brito, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

21. Luiz Gonzaga Silveira Soares, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

22. Marcelo Guimarães Rodrigues, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

23. Marcelo Pereira da Silva, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

24. Marcos Flávio Lucas Padula, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

25. Maria Luiza Santana Assunção, Desembargadora Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Promoção

26. Walner Barbosa Milward de Azevedo, Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

27. Nicoletta Gomiero, Cônsul da Itália em Minas Gerais

28. Katherine Earhart Ordonez, Cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte

29. Telmo de Moura Passareli, Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas de Minas Gerais

30. Aloísio Daniel Fagundes, Delegado-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais

31. Antônio Junio Dutra Prado, Delegado-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais

32. Frederico Raso Lopes Abelha, Delegado-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais

33. Stella Coeli Flori Maciel Nunes Vieira, Coronel BM

34. Cláudia Ferreira Pacheco Freitas, Promotora de Justiça de Minas Gerais - Promoção

35. Thaisa Amaral Braga Falleiros, Defensora Pública de Minas Gerais

36. Antônio Lopes de Carvalho Filho, Defensor Público de Minas Gerais

37. Evaldo Gonçalves da Cunha, Defensor Público de Minas Gerais

38. Welessandra Aparecida Benfica, Pró-Reitora Adjunta de Graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais

39. Tenente-Coronel PM Flávio Oliveira de Almeida, Subchefe do Gabinete Militar do Governador

40. Tarso Duarte de Tassis, Vice-Presidente de Negócios de Atacado da Caixa Econômica Federal

41. Frank Sinatra Santos Chaves, Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais

42. Antonio Marcos Nohmi, Advogado - Promoção

43. Felipe Martins Pinto, Professor do Magistério Superior da Universidade Federal de Minas Gerais

44. Jorge Adílio Penna, Professor

45. Carlos Herculano de Oliveira Lopes, Escritor

46. Luiz Felipe Chaves d’Avila, Escritor

47. Alexandre Ostrowiecki, Ceo da Multilaser

48. Alexandre Schwartsman, Economista

49. Ana Cabral Gardner, CEO e Co-Presidente do Conselho de Administração da Sigma Lithium

50. Argeu de Lima Géo, Presidente do Grupo Agéo Agropecuária

51. Eugênio Pacelli Mattar, Presidente do Conselho Administrativo da Localiza

52. Geraldo Aristides Rufino - Geraldo Rufino, Fundador da JR Diesel

53. José Maria de Oliveira, Fundador do Café Campos Altos

54. Karla Marques Felmanas, Vice-Presidente da Cimed

55. Luiz Porto Junior, Diretor-Presidente da Luiz Porto Vinhos Finos

56. Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Presidente do Conselho Administrativo da Magazine Luiza

57. Luiza Márcia Aleixo Barcelos, Diretora Criativa e de Marketing da Luiza Barcelos

58. Renato Ribeiro Machado, Fundador da Ibiti Projeto

Medalha da Inconfidência:

1. Ivanir César Ireno Júnior, Juiz Federal do TRF-6

2. Vânila Cardoso André de Moraes, Juíza Federal do TRF-6

3. Cristina Andrade Melo, Procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerias

4. Ana Carolina Zambom Pinto Coelho, Promotora de Justiça de Minas Gerais

5. Gislane Testi Colet, Promotora de Justiça de Minas Gerais

6. Luciana Cristina Giannasi, Promotora de Justiça de Minas Gerais

7. Marcelo Azevedo Maffra, Promotor de Justiça de Minas Gerais

8. Mariah Santos Santa Anna, Promotora de Justiça de Minas Gerais

9. Patrícia Habkouk, Promotora de Justiça de Minas Gerais

10. Silvia Altaf da Rocha Lima Cedrola, Promotora de Justiça de Minas Gerais

11. Mila Batista Leite Corrêa da Costa, Secretária de Estado Adjunta de Governo de Minas Gerais

12. Alamanda Kfoury Pereira, Professora do Magistério Superior da Universidade Federal de Minas Gerais

13. Major BM Wenderson Duarte Marcelino, Diretor de Prevenção a risco do Gabinete Militar do Governador

14. Marcondes Barbosa Gomes, Subtenente EB

15. Claudio José Vilarim Bezerril, Suboficial-Mor da Capitania Fluvial de Minas Gerais

16. Marco Antônio da Silva Castro, Suboficial da Aeronáutica de Lagoa Santa

17. Denilton Dias Ferreira, Subtenente BM

18. Francisco Anselmo de Freitas Júnior, Sargento BM

19. Luiz Eduardo Freitas Pimentel, Sargento BM

20. Cláudio Rosa David, Inspetor-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais

21. Reginato Fernandes dos Santos, Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação - Campus Ouro Preto

22. Francisco Dutenhefner, Professor do Magistério Superior da Universidade Federal de Minas Gerais

23. Frederico Duarte Garcia, Professor da Universidade Federal de Minas Gerais

24. Gustavo Pereira Côrtes, Professor do Magistério Superior da Universidade Federal de Minas Gerais

25. Maria Ester Maciel de Oliveira Borges, Professora Universitária da Universidade Federal de Minas Gerais

26. Nicomedes Ferreira Filho, Professor Universitário da Universidade Federal de Minas Gerais

27. Cláudio Roberto Cintra Bezerra Brandão, Professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

28. Luís Renato Junqueira, Professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

29. Mozahir Salomão Bruck, Professor Adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

30. Wilba Lúcia Maia Bernardes, Diretora da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

31. Júnia Soares Alexandrino, Diretora Acadêmica da Universidade Estadual de Minas Gerais - Campus João Monlevade

32. Leandro de Souza Pinheiro, Diretor Acadêmico da Universidade Estadual de Minas Gerais - Campus Frutal

33. Américo Braga Júnior, Coordenador do Curso de Direito da Universidade Estadual de Minas Gerais

34. Itagiba de Castro filho, Professor Universitário aposentado da Universidade Estadual de Montes Claros

35. Maristela Cardoso da Mata, Professora da Universidade Estadual de Montes Claros

36. Orlinda Rodrigues Pereira, Auxiliar Administrativo da Universidade Estadual de Montes Claros

37. Brian Mendes Drago, Prefeito de São Gonçalo do Sapucaí

38. Pedro Gustavo Gomes Andrade, Advogado

39. Raphael Rodrigues Ferreira, Advogado

40. Heloísa Azevedo da Costa, Coordenadora da Comissão de Genealogia do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais

41. Jorge Abukater, Diretor do Empreendimento Cataguá-MG

42. José Mariano Soares de Moraes, Diretor-Presidente do Hospital Monte Sinai

43. João Carlos Freitas de Camargo Chairman, Executivo da CNN Brasil

44. Roberto Rodrigues do Amaral, Diretor Regional da TV Globo Minas

45. Márcio Almeida Bernardino, Vice-Presidente Prodemge

46. Antônio Emílio Sáenz Surita – Emílio Surita, Radialista (Pânico)

47. Ronnye Peterson Baia Antunes, Diretor Administrativo/Financeiro da Centerlab

48. Daniel Bahia Katz, CEO da Katz

49. Sylvio Barbosa Neto, Diretor de Operações da Elba Equipamento Serviços S.A

50. Pedro Vaquer Brunet, Empresário

51. Bruno Lemos Ferrari, Fundador e CEO do Grupo Oncoclínicas

52. Maria Dalva Couto Mendonça, Fundadora da Forno de Minas

53. Ricardo Amorim, Presidente da Ricam

54. David Sena Aguilar, Empresário

55. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, Empresário

56. Ludimilla Vieira Pereira, Empresária

57. Domingos Teodoro da Costa, Curador do Museu de Congonhas

58. Mônica Borges de Souza, Empreendedora Social

59. Rita de Cássia Neves Mundim, Economista

60. Roberto Bezerra Motta, Escritor e Jornalista

61. Saulo Aquino Alves, Enfermeiro

62. Walyson Roberto de São Severino Bonifácio, Músico e Compositor

63. Wanir Aparecida Nascimento Rocha, Diretora da Escola Estadual Nossa Senhora Auxiliadora do Município de Cachoeira do Campo

64. Jarbas Feldner de Barros, Presidente Federação Nacional das APAES

65. Leonardo Gontijo Vieira Gomes, Presidente do Instituto Mano Down

66. Laura Lustosa Rubião, Psicanalista

67. Luiz Felipe de Cerqueira e Silva Pondé, Filósofo

68. Licurgo Leão Silveira, Técnico de Vôlei

69. Pedro Henrique Magalhães Azevedo, Superintendente de Controle Externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais

70. Luciana Moraes Raso Sardinha Pinto, Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas de Minas Gerais

71. Maria da Consolação Aguiar, Servidora Pública

72. Neusa Maria de Souza Costa, Aposentada