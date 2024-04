O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi o escolhido de 2024 para receber o Grande Colar, principal honraria da Medalha da Inconfidência. A cerimônia acontece no próximo domingo (21/4), em Ouro Preto, na Região Central de Minas. Antes de assumir a Presidência - que ocupou o cargo por dois mandatos consecutivos, de 1995 a 2002 - FHC foi ministro da Fazenda e das Relações Exteriores no governo de Itamar Franco (PMDB). Ele também é sociólogo e autor de vários livros.

"Seu governo foi um período marcado pela consolidação da estabilidade econômica, por reformas na economia, na Previdência Social e na administração pública, bem como pela democratização do acesso às políticas sociais", disse o governo do estado, em nota. Em 2023, o governador Romeu Zema (Novo) entregou a Medalha da Inconfidência para os homenageados em Ouro Preto. É esperado que ele também esteja presente na celebração do ano que vem.

Medalha da Inconfidência

A honraria foi criada em 1952 pelo então governador Juscelino Kubitschek e é entregue em 21 de abril, Dia de Tiradentes. A lista com os demais nomes ainda não foi divulgada, mas. em 2023, cerca de 170 pessoas foram homenageadas por suas contribuições para a projeção e valorização de Minas Gerais. Além do Grande Colar, também são entregues a Grande Medalha, a Medalha de Honra e a Medalha da Inconfidência.

Parte da celebração será feita na Praça Tiradentes, no Centro de Ouro Preto, e contará com cerimônia oficial de tiros, hasteamento da bandeira e colocação de flores no monumento a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes.

Homenagem à Bárbara Heliodora

De acordo com o governo, a cerimônia também vai homenagear a poeta Bárbara Heliodora, heroína da Inconfidência Mineira. "Despojos, ou seja, uma porção de terra do túmulo de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, serão levados para o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, onde ficarão no Panteão dos Inconfidentes, espaço que celebra os heróis desse período emblemático da história", explicou o governo.