O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) está usando suas redes sociais para tentar conversar com o empresário Elon Musk, proprietário do X (antigo Twitter). No entanto, até o momento, o ex-chefe da Operação Lava Jato não foi notado pelo bilionário. Em uma publicação recente, Deltan pede para que Musk leia suas postagens.

"Se você puder, dê uma olhada nisso", escreveu Deltan Dallagnol ao compartilhar sua própria publicação direcionada a Musk. No texto compartilhado pelo ex-procurador, ele conta sua trajetória política no Brasil, desde a coordenação da Operação Lava Jato até à cassação do seu mandato de deputado federal.

Deltan Dallagnol cassado: por que procurador da Lava Jato foi punido pelo TSE



"Meu nome é Deltan Dallagnol, e fui o promotor-chefe federal no caso Lava Jato, que levou Lula à prisão por acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, ao lado de muitos outros políticos e empresários poderosos no Brasil. Como você se interessou pelo Brasil, pensei em compartilhar minha história com você para que possa ter uma visão mais detalhada da escala de abuso, autoritarismo e vingança que vivemos atualmente em nosso país", escreveu Deltan a Elon Musk.