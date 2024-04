O pastor Silas Malafaia disse, nessa quinta-feira, que vai “botar para quebrar” no ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), previsto para acontecer neste domingo (21/4) em Copacabana, no Rio de Janeiro. O líder religioso é um dos organizadores da manifestação convocada pelo ex-presidente, assim como foi em São Paulo, no dia 25 de fevereiro.

“O que eu vou falar nesse dia 21 de abril não vai ser brinquedo, não. Eu vou botar para quebrar. E não vou cometer calúnia, nem difamação, nem injúria, mas vou ser duríssimo com o que está acontecendo. Vou desnudar essa farsa, essa safadeza que está acontecendo no nosso país”, disse Malafaia em entrevista à Rádio Auri Verde Brasil.

De acordo com Malafaia, seu discurso no dia 25 de fevereiro foi leve, em comparação ao que ele irá falar neste domingo. No ato em São Paulo, Malafaia criticou as decisões do Supremo Tribunal Federal e do TSE, em especial o ministro Alexandre de Moraes.

“Se o pessoal acha que eu fui veemente na minha fala no dia 25 de março, na Paulista, eu vou fazer uma comparação. A minha fala no dia 25 de março foi água com açúcar em relação ao que eu vou falar no dia 21 de abril”, enfatizou.

Ato em Copacabana

Nessa quinta-feira, o ox-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a manifestação será pacífica, em defesa da democracia e pela liberdade de expressão. Durante o vídeo publicado em redes sociais, Bolsonaro alegou que o Brasil está próximo de se tornar uma "ditadura". Ele alega também que o mundo está tomando conhecimento dos riscos que, segundo ele, a liberdade de expressão no país tem sofrido.