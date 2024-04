Presidente Lula na cerimônia do dia do Exército, em 2023, poucos meses depois dos ataques golpistas de 8 janeiro. Ao lado dele, o comandante do Exército, General Tomás Paiva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, na manhã desta sexta-feira (19/4), da cerimônia de celebração do Dia do Exército, no Quartel-General do Exército, em Brasília (DF). A presença do presidente é mais uma tentativa de se reaproximar das Forças Armadas após os conflitos causados pelos ataques do 8 de janeiro.

Pouco mais de um ano atrás, o QG do Exército, onde ocorre o evento, foi ocupado por apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que clamavam por um golpe contra a posse do petista.



O evento tem o objetivo de destacar os feitos do Exército Brasileiro. Na solenidade, autoridades e instituições civis e militares que tenham prestado relevantes serviços ao Exército serão condecoradas com a "Ordem do Mérito Militar" e a medalha Exército Brasileiro", conforme informado pelo Palácio do Planalto.

Além de homenagens, há demonstrações e desfiles. O evento está previsto para acontecer a partir das 10h. No ano passado, o presidente Lula também participou da solenidade.

Aceno aos militares

O aceno mais recente do presidente Lula aos militares ocorreu ao vetar eventos relacionados ao aniversário de 60 anos do golpe militar de 1964. Na data que marcava o início da ditadura militar, houve apenas menções discretas por parte de ministros do Estado e líderes petistas.

O governo federal instruiu os ministérios a evitarem críticas e eventos em memória dessa data, visando promover uma distensão nas relações com as Forças Armadas. A orientação recebeu críticas de especialistas, familiares de vítimas da ditadura, militantes e até mesmo de petistas.