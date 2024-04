Uma van escolar caiu em um barranco, por volta das 11h40 desta sexta-feira (19/4), em frente ao Instituto Educacional Santa Rita de Cássia, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), havia 15 alunos de entre 12 e 14 anos dentro do veículo; eles sofreram ferimentos leves.

Populares ajudaram a retirar as vítimas e as levaram para dentro da instituição. A motorista do veículo e um dos alunos foram conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os outros alunos dispensaram o atendimento foram e liberados na presença dos responsáveis.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, apenas que o veículo desceu o barranco e só parou ao atingir uma árvore, permanecendo tombado.

Uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou na ocorrência, junto aos bombeiros e Polícia Militar, que permanecia no no local.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata