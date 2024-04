Belo Horizonte registrou o maior volume de chuva do país nas últimas 24 horas. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, a capital mineira recebeu um volume de 93,0 mm nessa quinta-feira (18). Um valor de 10 mm a mais do que o segundo colocado, São Gabriel da Cachoeira (AM), que registrou uma precipitação de 83,0 mm nas últimas 24h.

O pódio fecha com Brejo Grande (SE), com 60,8 mm. Em quarto lugar ficou Parintins (AM), com 55,8 mm; e em quinto, Grajaú (MA), que teve uma chuva de 51,6 mm.

Minas volta para a lista na sexta colocação, com Ibirité, cidade da Grande BH, que registrou um volume de 49,4 mm de chuva nessa quinta (18).

Estragos da chuva na capital mineira

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte durante o fim da tarde e início da noite dessa quinta-feira (18/4) colocaram regionais da capital em alerta de risco geológico. O aviso é válido até domingo (21/4).



As Regiões Centro-Sul e Noroeste foram atingidas por chuvas de intensidade extremamente forte, com volume maior que 5mm/5 min. No início da tarde de quinta (18), a regional Oeste também registrava chuvas com intensidade máxima.



A forte chuva da tarde de quinta-feira alagou trechos do Anel Rodoviário. A inundação atingiu a Região da Pampulha, complicando o fluxo de carros próximos ao shopping Del Rey.