Chuva forte inunda pistas do Anel Rodoviário

A forte chuva da tarde desta quinta-feira (18/04) alagou trechos do Anel Rodoviário. A inundação atingiu a Região da Pampulha, complicando o fluxo de carros próximos ao shopping Del Rey.

De acordo com alerta da Defesa Civil Municipal, já havia a possibilidade de chuvas atingirem a capital mineira e Grande BH durante o dia.

A força das águas também levou transtornos ao trânsito em outras regiões, chove em ao menos 8 delas, ainda segundo as autoridades.

As Regiões Oeste, Pampulha, Leste e Nordeste estão sendo atingidas por chuvas de 2,6 mm a 5mm/5 min, na Região Norte, as chuvas são moderadas, com intensidade de 1,1mm a 2,5mm/5 min.

Já as Regiões Centro-Sul e Noroeste estão sendo atingidas por chuvas de intensidade extremamente forte, com volume maior que 5mm/5 min.