Belo Horizonte registrou chuva extremamente forte na tarde desta quinta-feira (18/4), de acordo com a Defesa Civil municipal. As regiões Oeste e Barreiro foram as mais afetadas.

Já havia a possibilidade de chuvas de intensidade moderada atingirem a capital mineira e Grande BH durante o dia, de acordo com alerta do mesmo órgão. Também choveu na Região Centro-Sul.





Em Minas Gerais, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Campo das Vertentes, Sul e Zona da Mata nesta quinta-feira (18/4).

As temperaturas devem variar entre a mínima de 13°C no Sul de Minas e a máxima de 36°C no Norte do estado.