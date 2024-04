As polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG) ainda não têm pistas do homem suspeito de invadir uma casa e matar um chefe de família, Bruno Eduardo Vieira Veloso, de 21 anos, na frente de sua mulher e do filho do casal, na cidade de Corinto, Região Central de Minas Gerais.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (17/4). Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, Bruno estava com a mulher e o filho no quarto do casal, quando escutou um barulho forte.

Um homem havia arrombado o portão da casa e, em seguida, invadiu a residência. Na tentativa de impedir que o invasor adentrasse ao quarto, Bruno fechou a porta e se posicionou atrás dela.

A mulher da vítima contou que o invasor começou a atirar, acertando seu companheiro, que tombou no chão. O invasor deixou a casa na sequência, desaparecendo.

A companheira de Bruno e seu filho não foram feridos. Ela disse que não conseguiu identificar o atirador e que estanha a situação, pois seu companheiro era uma pessoa pacata e não tinha atrito ou desavença com qualquer pessoa.

Bruno, segundo a perícia da Polícia Civil, foi morto com seis tiros. A Polícia Civil investiga o caso, tendo, inclusive, como possibilidade, o fato de a vítima ter sido morta por engano.