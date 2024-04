Um homem, ainda não identificado, morreu baleado e um adolescente, de 17 anos, ficou ferido, na madrugada desta segunda-feira (15/4), na porta de uma padaria no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam na companhia de uma terceira pessoa na porta da loja quando um homem se aproximou e atirou. O funcionário do estabelecimento ligou para a polícia ao escutar ao menos quatro disparos de arma de fogo e encontrar uma das vítimas sangrando na entrada da loja.

O adolescente foi socorrido para a UPA Centro-Sul por terceiros com três ferimentos de bala na perna direita e braço direito. Depois do primeiro atendimento na unidade, a vítima foi transferida para o Hospital João XXIII.

O jovem afirmou à polícia que conhece o homem morto apenas de vista e não sabe o nome dele. O adolescente ainda contou à polícia que acredita que era o alvo do suspeito já que tem envolvimento com tráfico de drogas na região da Vila Dias.

Câmeras de segurança da padaria flagram as duas vítimas sentadas na porta da loja com um colega quando o suspeito saiu do Aglomerado Vila Maria e andou pela rua do estabelecimento. O homem, então, vai em direção às vítimas e atira diversas vezes. Depois do crime, o suspeito foge.

A perícia foi acionada e recolheu seis cápsulas deflagradas do local do crime. O corpo da vítima, que segue não identificada, foi levado para o IML com ferimentos de bala no rosto e cabeça. O caso será investigado pela Polícia Civil.