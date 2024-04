Um homem, de 19 anos, foi preso na noite desse sábado (13) em Muriaé, na Zona da Mata mineira, minutos após tentar roubar uma farmácia. No momento da prisão, policiais militares estavam no estabelecimento após serem acionados pelos funcionários devido à tentativa de assalto. Na ocasião, foi apreendida uma faca usada para cometer o crime.

No começo da noite, por volta das 18h, o mesmo homem assaltou uma mulher na Avenida Juscelino Kubitschek, no Centro da cidade. O criminoso abordou a vítima com a faca e ordenou que ela passasse tudo a ele. A mulher respondeu que não tinha nada, mas o homem pegou R$ 10 do bolso dela e fugiu em direção à Rua Barão do Monte Alto.

Pouco depois, o ladrão entrou em uma farmácia e, também portando a faca, ordenou que a atendente entregasse o celular e o dinheiro do caixa. Um funcionário que estava no estabelecimento ameaçou jogar uma cadeira, o que assustou o homem, e ele fugiu do local.

Leia também: 'Bolsonaro' é capturado após quase 20 dias foragido

Minutos mais tarde, o criminoso voltou à farmácia, sem perceber que ali dentro estavam agentes da Polícia Militar, deslocados para atender as vítimas. Ao ser detido, o indivíduo confirmou que tentou roubar o local e que, diante da falha, decidiu retornar para “acertar as contas”.