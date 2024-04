Polícia Militar prendeu as duas suspeitas de furtar os celulares

Duas mulheres, de 18 e 35 anos, foram presas em flagrante suspeitas de furtar celulares dentro de uma boate no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste domingo (14).

De acordo com o boletim de ocorrência, no último dia 11, o estabelecimento foi alvo de um grupo que praticou o mesmo crime, furtando cerca de 29 aparelhos. Devido a isso, para o evento que começou na noite de sábado, o local reforçou a segurança.

A movimentação das suspeitas no interior do estabelecimento chamou a atenção da equipe de seguranças. Ao tentar fazer a abordagem, a mais velha conseguiu se esconder entre os frequentadores do local.

Já a mais nova tentou fugir. Do lado de fora, um flanelinha viu ela escondendo três aparelhos embaixo de um carro.

As duas foram abordadas pelos seguranças e receberam voz de prisão. Durante a ação, elas apagaram diversas mensagens nos celulares pessoais.

Os aparelhos furtados foram reconhecidos pelas vítimas. A Polícia Militar foi acionada. Questionadas pelos policiais, as suspeitas negaram o crime.

A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.