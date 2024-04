Quase 25 mil pessoas receberam a vacina contra a gripe no Dia D de vacinação nesse sábado (13/4), de acordo com dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), atualizados neste domingo (14/4). A programação contou com ações de lazer para crianças, adultos e pessoas idosas no Parque Municipal Américo Renné Giannetti em parceria com o Sesc em Minas.





Ao todo, 24.958 pessoas garantiram a imunização contra a doença. Somente no Parque Municipal, foram distribuídas 978 doses. O restante esteve por conta dos 152 centros de saúde nas nove regionais da capital, além do Centro de Atenção à Saúde do Viajante e o Central Park, na regional Oeste da cidade, que também estiveram abertos para ampliar a cobertura vacinal no Dia D.

Para o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, a sensibilização das pessoas é indispensável para ampliar a cobertura vacinal.

“Tivemos um resultado excelente nesse Dia D, e aproveito para agradecer à população de Belo Horizonte, que ouviu nosso chamado, e os trabalhadores da rede SUS-BH, que se empenharam para que pudéssemos alcançar nosso objetivo. A vacina é proteção, principalmente para evitar os casos mais graves de doenças respiratórias. A campanha segue em andamento e, quem faz parte dos públicos prioritários e ainda não recebeu a dose, pode procurar o centro de saúde mais próximo”, reforçou.

As aplicações acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em todos os 152 centros de saúde da capital. Além dessas unidades, há quatro pontos extras em funcionamento na cidade durante a semana e que aplicam as doses no público adulto:

Faculdade Kennedy/Promove (Oeste): Rua Sarzedo, 31 - Prado, Belo Horizonte - de segunda à sexta, das 9h às 16h (exceto às quintas-feiras)

Centro Universitário UniBH - Clínica Integrada da Saúde (Oeste): Avenida Professor Mário Werneck, 1685 - Buritis, Belo Horizonte - de segunda a sexta, das 9h às 14h

Faculdade Universo - Campus Belo Horizonte (Nordeste): Rua Paru, 762 - Nova Floresta, Belo Horizonte - de segunda a sexta, das 9h às 16h

Via Shopping (Barreiro): Avenida Afonso Vaz de Melo, 640 - Barreiro, Belo Horizonte - de segunda a sexta, das 11h às 19h30

Vacinas a partir de segunda-feira

Em Belo Horizonte, o Dia D foi focado na vacina da gripe – apesar de outros 450 municípios que promoveram a campanha também terem oferecido mais de 20 vacinas.

De acordo com Danilo Borges Matias, o restante das vacinas deverá ser aplicado a partir de segunda-feira (15/4) e incluem: BGC, Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, dTpa, Influenza (ofertada durante Campanha anual), Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23).





Seguindo as orientações e definições do Ministério da Saúde, podem receber a dose da vacina da gripe em Belo Horizonte as crianças de 6 meses a menores de 6 anos; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores dos ensinos básico e superior; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais; pessoas em situação de rua; profissionais das forças de segurança e de salvamento; e profissionais das forças armadas.

Também já podem se imunizar pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso); trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

Para receber qualquer vacina, é necessário apresentar o documento de identificação com foto, o CPF e o cartão de vacina. Assim, os profissionais de Saúde podem verificar a situação vacinal de cada usuário e, se necessário, atualizar as demais doses que estejam em falta no cartão.

Atendimento paralelo para arboviroses

Cinco centros de saúde de BH estão abertos neste fim de semana para atender pessoas que apresentarem, prioritariamente, sintomas de dengue, chikungunya e zika. Os locais funcionarão das 7h às 19h.

Para garantir a assistência da população, também seguem em funcionamento os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), os hospitais temporários e o de campanha, além das Unidades de Reposição Volêmica (URVs). Todos os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.