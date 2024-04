O Dia D dpromovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para incentivar a vacinação da gripe no município, promete encher o Parque Municipal Américo Renné Giannetti fneste sábado (13/4). Com uma programação extensa a ação tem parceria com o Sesc Minas.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, apenas 12% da população – menos de 10% das crianças – que se insere em algum dos grupos prioritários se vacinou desde o início da campanha, que começou no dia 20 de março. Com o Dia D, a intenção é atingir o máximo de pessoas possível, relembrando que a vacina é segura.

“A meta é vacinar 100% do público prioritário em Belo Horizonte. Nós temos 1.100.000 pessoas inseridas nesse público. O que ocorre é que ainda existe uma resistência das pessoas, então gostaria de reforçar aqui que as vacinas são seguras, testadas e os efeitos colaterais são mínimos, não justificam a gente deixar de vacinar”, afirma ele.

No momento da vacinação, é preciso que as pessoas que fazem parte do público prioritário apresentem o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina. É necessário, também, que alguns dos grupos listados acima apresentem um comprovante da função exercida, no caso dos profissionais, ou laudo médico que comprove a condição de saúde.

Vacinação vai bem pela manhã

Para a Técnica em Enfermagem Ana Paula dos Santos, uma das responsáveis pela aplicação das vacinas durante o evento no Parque Municipal, o ritmo esteve bom pela manhã.

“Já veio bastante gente, a população está super consciente sobre a vacina que foi divulgada e estamos com uma demanda muito boa. Estaremos aqui até às 17h e a expectativa é de que mais gente venha e toda a população prioritária se vacine”, relata ela.

E a ação parece mesmo estar alcançando o objetivo: a fisioterapeuta Sabrina Boueri Magalhães, de 41 anos, esperou justamente pelo Dia D para levar seu filho Luca, de 5, para se vacinar.

“A gente já estava programando para vacinar ele, mas acho que, para as crianças, ter um evento assim é bacana. Para mim, vacinar é muito importante e ele já tem todas as vacinas possíveis, toma e nem chora, então eu quis participar do Dia D para poder incentivar mais pessoas a virem aqui”, conta ela, que já está vacinada há mais tempo por ser do grupo prioritário de trabalhadores da saúde.

Públicos prioritários podem se vacinar contra a gripe no Parque Municipal neste sábado (13/4) Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Para alguns, a programação é incentivo, mas para outros, não faz tanta diferença. É o que contam as mulheres idosas Joana D’arc Ribeiro da Silva, de 71 anos, e Marta Estevez, de 82.

“Está sendo ótimo, excelente. Eu faço parte do 60+ do Sesc, e estou aproveitando para vacinar. Doeu um pouquinho, mas vale a pena”, diz Joana.

“Eu gosto de me prevenir. A gente já está ‘velha’, então tem que se cuidar. Se a gente tem a oportunidade e não vai pagar nada, por que não? Mesmo se pagasse eu ia tomar. Essa bagunça eu não gosto não, mas vou aproveitar o dia agora que estou vacinada”, responde Marta com bom humor.

Programação no Parque Municipal

A programação promovida pela PBH no Parque Municipal conta com a participação de várias pastas para garantir a diversão durante a mobilização. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer montou uma Rua de Lazer, com brinquedos infláveis, camas elásticas, jogos de mesa e a distribuição de tatuagens infantis. Já o Movimento BH Mais Feliz está com oficinas de malabares e de pintura facial.

A Secretaria Municipal de Educação também enviou, previamente, um comunicado aos pais de alunos que fazem parte do público elegível a professores do ensino básico.

Zé Gotinha e mascotes estarão ao longo do dia para animar as crianças Ramon Lisboa/EM/D.A Press

O Zé Gotinha e as mascotes da Guarda Municipal e dos times Cruzeiro e América (a partir das 9h) e Atlético Mineiro (a partir das 13h) também estarão no local para interagir com as crianças. Para os adultos e idosos, a Secretaria Municipal de Saúde ofertará aulas de Lian Gong, prática chinesa desenvolvida para prevenir e tratar dores no corpo.

“Aderimos a um estímulo que vem do Ministério da Saúde e a ideia é promovermos a Saúde e sermos gratos pela vida. Então, buscamos estimular os pais e as crianças a se vacinarem. As crianças, porque são um público muito sensível à internação, mas é importante lembrar que os idosos também”, reforça o secretário municipal de Saúde.

Ainda há um evento do Sesc em Minas com ações gratuitas em comemoração ao Dia Mundial da Saúde até às 13h. A programação conta com aferição de pressão arterial, quick massage, educação em saúde, lanche saudável, ginástica coletiva, atividades de recreação como cama elástica, intervenções circenses e avaliação de bioimpedância, além de palestras sobre saúde, longevidade e hábitos saudáveis do especialista em qualidade de vida Márcio Atalla e da nutricionista Laura Gontijo, e apresentações artísticas com o bloco carnavalesco Asa de Banana, Circo do Sufoco e com o cantor Well Figuerê.

Nadim Donato, presidente da Fecomércio-MG, e Márcio Atalla discursam no palco do Sesc Ramon Lisboa/EM/D.A Press

“Acho que nós nos complementamos aqui: o trabalho do Sesc, Senac e Fecomércio com a prefeitura. Estamos fazendo um trabalho importante aqui, que é dar destaque à necessidade de se cuidar. O mais importante é isso: além do apoio da Prefeitura com a vacinação, estamos aqui com uma programação extensa para a população”, afirma oo presidente da Fecomércio-MG Nadim Donato.

“Quando a gente pensa em longevidade, principalmente com qualidade, são vários pilares. Claro que o estilo de vida é fundamental, mas também temos a medicina preventiva, então é ter acesso a vacinação, ao saneamento básico, coisas importantes para termos saúde é fundamental, então tem que incentivar [a vacinar], tem que passar uma informação de qualidade”, complementa Márcio Atalla.

Dia D no estado

Também neste sábado, mais de vinte vacinas estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de 450 cidades do estado. O intuito é recuperar a cobertura vacinal em Minas Gerais, especialmente em crianças e adolescentes que ainda não receberam os imunizantes previstos no calendário nacional.

Sem adesão mínima à vacina esperada em 95% para a maioria dos imunizantes, o estado entra em uma posição vulnerável, com risco de reintrodução de doenças do passado, como a poliomielite e o sarampo.

As vacinas que estão disponíveis no Dia D são: BGC, Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Febre amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP, Hepatite A, Varicela, Difteria e tétano adulto (dT), Meningocócica ACWY, HPV quadrivalente, dTpa, Influenza (ofertada durante Campanha anual), Pneumocócica 23-valente (Pneumo 23).

Outras vacinas serão aplicadas depois em BH

Em Belo Horizonte, o foco do Dia D está sendo apenas a vacina da gripe, mas de acordo com o secretário municipal de Saúde, todos os 152 centros de saúde das nove regionais da cidade estarão ministrando todas as outras vacinas a partir de segunda-feira (15/4).

Vacina contra a gripe está sendo aplicada em grupos prioritários no Parque Municipal Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Hoje, os postos de saúde da capital estarão abertos para o Dia D de vacinação contra a gripe. O imunizante está disponível para crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas idosas a partir de 60 anos, professores dos ensinos básico e superior e trabalhadores da saúde – grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

O endereço das unidades e os horários de funcionamento devem ser verificados no portal da prefeitura (pbh.gov.br). No domingo (14/4) não haverá aplicação de doses de nenhum imunizante.

Paralelo à multivacinação, cinco centros de saúde de BH estarão abertos no fim de semana para atender pessoas que apresentarem, prioritariamente, sintomas de dengue, chikungunya e zika. Os locais funcionarão das 7h às 19h.

Para garantir a assistência da população, seguem em funcionamento os Centros de Atendimento às Arboviroses (CAAs), os hospitais temporários e o de campanha, além das Unidades de Reposição Volêmica (URVs). Todos os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.