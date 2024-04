O final de semana em Belo Horizonte e Região Metropolitana será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (13/4), a temperatura mínima foi de 18ºC, e a máxima estimada é de 29ºC, com a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

No domingo (15/4), a capital mineira segue com possibilidade de chuva e céu nublado à parcialmente nublado. A temperatura deve ter uma ligeira queda em BH. A mínima prevista é de 17ºC e a máxima 28ºC.



Em Minas

Em Minas Gerais, a previsão é de pancadas de chuva no Triângulo Mineiro, Sul e Oeste do estado. Nas outras áreas, céu parcialmente nublado. No sábado, a mínima foi de 14º em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 34ºC em São Romão, no Norte do estado.

Amanhã as temperaturas devem subir levemente. A mínima prevista é de 15ºC, também em Monte Verde, e a máxima estimada é de 36ºC, em São Romão.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo, a tendência para o início da próxima semana é de estabilidade nas temperaturas.