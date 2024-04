Uma feira de adoção de cães e gatos será realizada neste sábado (13/4), das 10h às 14h, no Parque Fernão Dias, localizado na Rua Neide, 33, em Contagem, na Região Metropolitana de BH. Cerca de 15 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para adoção.



A Prefeitura de Contagem destaca que, para adotar, é preciso atender alguns requisitos. É necessário ter pelo menos 18 anos, apresentar documentos de identificação, CPF e comprovante de endereço e passar por uma breve entrevista. Para adoção de gatos, é preciso levar uma caixa de transporte.

“Quando você adota, está dando uma segunda chance a um animal necessitado, mas também está contribuindo para a redução do abandono e superpopulação de animais nas ruas. Isso beneficia não apenas aquele animalzinho que foi adotado, mas também toda a comunidade e sociedade”, declarou a superintendente de Defesa Animal, Mariana Licéia.

O evento é promovido pela prefeitura em parceria com os protetores da cidade. Segundo ela, a superintendência oferece suporte, como assistência médica aos animais, incluindo vacinação, vermifugação e tratamento contra pulgas e carrapatos para todos os que estão disponíveis para adoção.

Além disso, a Defesa Animal fornece suporte durante o processo de adoção, tanto as protetoras quanto os futuros tutores com orientações e entrevistas.

Adoção online

Para aqueles que pensam em adotar um pet, mas não podem comparecer ao evento, a prefeitura lançou recentemente uma página on-line para ajudar os interessados a escolherem um novo amigo de quatro patas.

Para isso, as pessoas podem entrar no site, onde encontrarão informações detalhadas sobre os animais disponíveis para adoção. Cada um deles é apresentado com uma descrição completa de sua personalidade, história e necessidades específicas.

Em BH

A Feira de Pets Amidog acontece neste fim de semana, entre sexta-feira (12/4) e domingo (14/4), das 11h às 19h, no piso Mariana do BH Shopping. Vinte e três cães e gatos, sendo filhotes e adultos, estarão disponíveis para adoção.

Serviço

Contagem

Quando: dia 13/4, das 10h às 14h

Onde: Parque Fernão Dias - Contagem

Belo Horizonte

Feira Amidog de Adoção de pets

Onde: BH Shopping – Estacionamento piso Mariana (Rodovia BR 356, n° 3049 – Belvedere)

Quando: 12, 13 e 14 de abril, sexta-feira, sábado e domingo, das 11h às 19h

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata