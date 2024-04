Com ofertas, o Bazar Hudson terá uma edição especial de Dia das Mães. O evento acontece entre os dias 25 a 28 de abril e oferece aos visitantes produtos de marcas nacionais e estrangeiras. O evento acontecerá no Piso Ouro Preto (piso superior) do Contemporâneo Hall, localizado no antigo Mercado da Boca, no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, das 9h às 18h.

Durante os quatro dias, os clientes vão poder explorar uma variedade de materiais que vão desde utensílios de cozinha até itens de decoração e organização, com centenas de produtos a preços de até R$ 99. Nesta edição, marcas como Cuisinart, Ariete, Jomafe, Nordic Ware, Hudson Home, Fackelmann, Nirosta, Zenker e Porto Brasil estarão presentes. A entrada é gratuita, e não é necessário retirar ingressos.

Com 21 anos de tradição e ofertas imperdíveis, a Hudson, empresa atacadista, vende produtos para lojistas em todo o Brasil, e, a partir disso, surgiu a ideia de criar um bazar. “Começou com a venda de produtos com pequenos defeitos. Tudo com que trabalhamos é importado; se chegava com algum problema, não tinha como vender. Então começamos devagar, vendendo apenas para moradores do bairro. Com o tempo, virou um negócio. Hoje, importamos produtos só para o bazar”, conta a proprietária da Hudson, Renata Faria.

Leia também: BH: multas para táxis, motofrete, ônibus e escolares ficam mais caras

Renata afirma que o bazar é muito procurado pelo público, e isso se deve à gama de materiais estrangeiros. "É uma oportunidade de você comprar com preço de atacado. É uma chance de quatro dias, porque depois os preços voltam ao normal".

Nesta edição, os destaques são os utensílios de cozinha. A proprietária do empreendimento destaca a variedade de modelos de panelas diferentes, pequenos eletroportáteis, uma linha de produtos para banheiro, copos e taças da Turquia e os pratos e louças da Porto Brasil. "O perfil do público é predominado por mães e filhas. Por esta razão, temos uma grande expectativa pelo evento ser próximo do Dia das Mães. Essa edição é muito voltada aos presentes para mães, avós e sogras".

Segundo Renata Faria, os jogos de panelas, por exemplo, estão à venda a partir de R$ 79,90, e os preços podem chegar a R$ 2 mil. No entanto, ela ressalta que cerca de 70% dos produtos custam até R$ 99.

Como é costume do Bazar, os organizadores garantem ainda mais descontos dependendo da forma de pagamento. A equipe Hudson está animada com esta edição especial e espera receber por volta de 10 mil pessoas nos quatro dias, ansiosas por aproveitar as promoções e encontrar o presente perfeito para suas mães.

Confira preços de alguns produtos destaque

- Descascadores a partir de R$ 3



- Pratos a partir de R$ 12,90



- Facas a partir de R$ 5



- Frigideira alumínio forjado a partir de R$ 107,90



- Panelas e Caçarolas a partir de R$ 249,90



- Conjunto de copos a partir de R$ 21,90



- Conjunto de 6 taças a partir de R$ 69,90

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata