Um cachorro chamado Zeus ajudou o Corpo de Bombeiros a encontrar um idoso, de 62 anos, que estava desaparecido em uma mata de Francisco Dumont, na Região Norte de Minas Gerais. O resgate ocorreu na manhã desta sexta-feira (12/4) e idoso foi conduzido a uma unidade hospitalar do município pelo SAMU. Zeus faz parte da equipe do Canil do 7º Batalhão de Bombeiros de Montes Claros.





De acordo com relatos, o senhor tinha sido visto pela última vez na manhã do último domingo (7/4). Com o auxílio de parentes e amigos da vítima, os militares realizaram intensas buscas em uma área de mata e rios que margeiam a cidade ao longo dos últimos dias. Mas, foi com a ajuda do cão Zeus que o idoso foi localizado.

Idoso desaparecido desde domingo (7/4) é localizado por bombeiros e cão farejador na manhã desta sexta (12/4) CBMMG

Segundo os bombeiros, a eficiência e precisão do cão farejador são uma ferramenta crucial na busca por pessoas desaparecidas. Isso porque, o faro e a audição aguçados dos animais otimizam o trabalho de busca, que é um fator crucial nesse tipo de atividade. Os cães são capazes de detectar a presença da vítima mesmo que oculta em cenários onde o deslocamento para humanos é difícil.

O idoso foi localizado a 3 km de Francisco Dumont, com vida, consciente e orientado e, após avaliação inicial, foi verificado um quadro de desidratação.