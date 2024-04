Um homem, de 32 anos, foi preso na última sexta-feira (5/4) pela Polícia Civil durante uma operação no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é suspeito de, pelo menos, três assassinatos no bairro, sendo o mais recente em dezembro do ano passado. As informações foram repassadas em coletiva nesta sexta-feira (12/4).

Segundo apontou as investigações, o suspeito já era conhecido no bairro por, no mínimo, outros três homicídios, sendo o primeiro em 2013. Todos os crimes aconteceram no mesmo bairro.

No último crime, o autor teria ido até um bar, onde discutiu com a vítima, de 41 anos. Irritado, ele foi até sua casa, buscou uma arma e voltou para o estabelecimento acompanhado de outro suspeito. Ele disparou contra a cabeça da vítima, que morreu no local.

Segundo o delegado Humberto Junio Ferreira Cornélio, o suspeito é conhecido no bairro e ameaçava as testemunhas, o que dificultou nas investigações. “No dia do crime haviam muitas pessoas no bar, mas ninguém falou por receio de perder a vida para o autor. Ele é muito temido, ninguém quis comparecer à delegacia”, contou.

A prisão aconteceu no último dia 5. Uma outra operação já tinha sido realizada para localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado na ocasião. “Tínhamos muita dificuldade em encontrá-lo, porque ele sabia que estava sendo procurado, com um mandado de prisão em aberto desde 2021. Deflagramos a primeira fase da operação e encontramos um dos suspeitos. O autor continuou foragido e conseguimos localizar um segundo endereço, onde cumprimos os mandados de prisão”, explicou o delegado.

Para a polícia, o homem não é associado a nenhuma organização criminosa, mas que tem uma personalidade forte. “Ele tem uma passagem por roubo em Conselheiro Lafaiete, mas tem uma personalidade violenta e por isso ceifa a vida das pessoas”, apontou o delegado.

Os mandados foram cumpridos e a prisão temporária será convertida para preventiva.