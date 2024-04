Ketllin Sofia Araújo de Jesus nasceu com 4,5 quilos no dia 4 de abril e foi considerada uma bebê "gigante" pela maternidade

Ketllin Sofia Araújo de Jesus nasceu no último dia 4, na Maternidade Odete Valadares (MOV), em Belo Horizonte, e foi considerada “gigante” pelo hospital. A bebê veio ao mundo pesando 4,5 quilos (kg), peso considerado acima do padrão. Ela e a mãe Isabel Madalena de Jesus passam bem.





“Ela foi considerada um bebê gigante. Fui transferida com urgência de uma unidade em Ouro Preto para fazer a cesariana aqui em Belo Horizonte, por conta do risco. Por eu ser diabética, a criança tem tendência de nascer maior”, contou Isabel, com sua quinta filha nos braços.

De acordo com a obstetra da maternidade, Ana Cláudia Capanema Braga, isso ocorre porque alguns hormônios placentários podem provocar alterações no metabolismo da mãe e, com isso, aumentar a quantidade de glicose no organismo.

“Esse aumento da glicemia materna passa pela placenta para o feto em desenvolvimento, o que causa alterações em seu metabolismo e a principal consequência é o crescimento fetal excessivo”, explica a médica.

Isabel relata que tornou-se diabética há três anos, na gestação anterior. Ela conta, ainda, que o outro bebê também nasceu grande, mas com 4 quilos. Ou seja, menor do que Ketllin. A mãe e a recém-nascida se recuperam bem, Isabel deseja voltar para casa o mais rápido possível.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos