Homem se trancou em quarto do Motel Barão, localizado na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril

O policial militar que se trancou em um quarto de motel em Belo Horizonte teve a morte cerebral confirmada na manhã desta sexta-feira (12/4). A informação foi confirmada por uma uma fonte do Estado de Minas ligada ao Hospital João XXIII. A Polícia Militar ainda não falou sobre o assunto.

O homem, de 41 anos, foi socorrido em estado grave para o Hospital João XXIII depois de atirar em si mesmo. Na quarta-feira (10/4), policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram acionados para negociar com um homem que se trancou em um quarto de motel na região Oeste de BH.

O homem, que é sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, tinha um mandado de prisão por ter violado, nessa segunda-feira (8/4), a medida protetiva por violência doméstica solicitada pela ex-esposa.

Segundo a amiga dele, a técnica de enfermagem Cléo Lacerda, o sargento estava mal desde quando descobriu que a ex-companheira mantinha uma relação extraconjugal.

Ela também contou que já havia conversado com o homem para aconselhá-lo. “Não faz nada, não vale a pena. Pensa que você tem duas filhas”, Cléo dizia a ele. Segundo ela, o motel na Avenida Barão Homem de Melo era um dos locais em que a ex-esposa se encontrava com o amante.

Apesar da mobilização para negociar a saída dele do local, o sargento atirou contra a própria cabeça e foi retirado do motel de maca pelo Samu e encaminhado ao Hospital João XXIII.

Socorro



Se você está passando por sofrimento emocional ou crises suicidas, procure a ajuda do Centro de Valorização da Vida, ligando 188.

Se você acredita que outra pessoa está em risco de cometer suicídio e você tem os dados de contato dela, fale com as autoridades locais para receber ajuda imediata. Você também pode incentivar a pessoa a entrar em contato com a linha direta de prevenção ao suicídio usando o número de telefone acima.